De nieuwe rubrieken in de loonaangifte per 1 januari

Waarom worden er per 1 januari 2022 twee nieuwe rubrieken ingevoerd in de loonaangifte?

Afgelopen voorjaar werd duidelijk dat er per 1 januari 2022 onder meer twee nieuwe rubrieken worden ingevoerd in de loonaangifte: Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag en Opname arbeidsvoorwaardenbedrag. Het doel van de aanpassingen is om meer duidelijkheid te hebben bij het vaststellen van het inkomen dat relevant is voor de hoogte van een uitkering.

Individueel keuzebudget

Steeds vaker spreken werkgevers met vakbonden of OR een individueel keuzebudget (IKB) af waar ook vakantiebijslag en een dertiende maand onderdeel van zijn. Een werkgever reserveerde voorheen apart voor vakantiebijslag en eindejaarsuitkering of andere op te bouwen loonbestanddelen en betaalde de opgebouwde bedragen op vaste momenten aan de werknemer uit. Op basis van een IKB-afspraak bouwt een werknemer periodiek een percentage van het loon op in een zogenoemd keuzebudget. De werknemer kiest dan zelf het moment van uitbetalingen of besteding van een deel voor fiscaal vrijgestelde of onbelaste doelen (zoals opleiding, fiets, vrije tijd).

Problemen voor dagloonvaststelling en inkomstenverrekening

De werkgever verantwoordt in de loonaangifte nu nog alleen de uitbetaling als fiscaal loon of loon Wfsv uit het keuzebudget, als onderdeel van het loon LH/PH/SV. In de loonaangifte en in de polisadministratie is geen aparte rubriek voor de opbouw van of de opname uit een keuzebudget opgenomen.

Daardoor kan UWV niet vanuit de polisadministratie rekening houden met de regelmatige opbouw. De momenten van opname uit een keuzebudget zijn namelijk ongelijkmatig verspreid over het jaar. Het gevolg is dat bij de dagloonvaststelling een in de referteperiode opgebouwd bedrag door een ongelijkmatige opname uit een keuzebudget, soms net buiten de referteperiode valt. Of dat opnames juist in de referteperiode vallen, waarbij de opbouw buiten de referteperiode lag.

Het dagloon kan daardoor dus afhankelijk van de keuze van opname door de werknemer ten opzichte van de opbouw relatief laag – of juist relatief hoog zijn. Bij inkomstenverrekening met uitkeringen, kunnen ongelijkmatige opnames uit een keuzebudget leiden tot van maand tot maand wisselende bedragen die met uitkeringen worden verrekend en dus tot wisselingen in de hoogte van de uitkeringen.

Aanpassing loonaangifte

Daarom is besloten om met ingang van 1 januari 2022 twee nieuwe rubrieken in de loonaangifte en polisadministratie op te nemen waarin onder andere opbouw van respectievelijk opname uit keuzebudgetten worden opgenomen.

AWVN