Van Oers eert 50 jaar klantentrouw

In 1971 begon Jos Roelands een boekhoudkantoor. Zijn eerste klant was de boomkwekerij van zijn zwager. De onderneming van Roelands werd onderdeel van Van Oers, maar Lodders Boomkwekerijen bleef voor de administratie en advies klant van het kantoor. Dit jaar wordt het 50 jarige jubileum gevierd. Op de website van Van Oers vertelt de huidige directeur van de boomkwekerij Marc Lodders: ‘Mede door mijn vader begon Jos Roelands, tevens een oom van mij, ooit voor zichzelf. Vanzelfsprekend vertrouwde mijn vader de bedrijfsadministratie aan hem toe. Dat is altijd zo gebleven, ook toen mijn broer Bert en ik de zaak in 1997 van onze ouders overnamen. Jos Roelands schatte daarvoor alles op waarde, adviseerde ons goed en begeleidde de aandelenoverdracht. De aandelenoverdracht was koud achter de rug toen onze vader plotseling stierf tijdens een zakenreis in Italië.’

In 2007 kocht Marc zijn broer op dienst verzoek uit. Ook in dit proces adviseerde Van Oers. ‘Tot enkele jaren was Jos Roelands binnen Van Oers onze contactpersoon. Toen hij ging afbouwen, droeg hij de zaken over aan Arno Zagers. Arno is ons eerste aanspreekpunt binnen Van Oers Agro. Overigens kennen we inmiddels zoveel mensen binnen Van Oers dat we vaak zelf weten bij wie we voor wat terechtkunnen, bijvoorbeeld voor juridisch advies. Sinds enkele jaren kunnen we gebruikmaken van horizontaal toezicht. Dat wil zeggen dat Van Oers voor de belastingdienst het aanspreekpunt is als het over onze bedrijfsadministratie gaat. Naast accountancy en fiscaal advies, verzorgt Van Oers de loonadministratie. Het zijn de meest makkelijk leesbare loonstroken die je maar kunt bedenken.’

Lodders vertelt dat hij in al die jaren nooit de behoefte heeft gehad om over te stappen naar een ander accountantskantoor.

Foto: website Van Oers.