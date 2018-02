Referentie video: ‘Met Visma Advisor kunnen we veel eenvoudiger samenwerken met onze klanten’

Koggenland Administraties is een klein zelfstandig kantoor dat zich richt op de kleine en middelgrote ondernemer. Het bedrijf werkt met AccountView en maakt daarnaast gebruik van Visma Advisor. Met deze practicemanagementtool kunnen cliënten eenvoudig aangesloten worden op online boekhoudsoftware Visma eAccounting. Architect Mark Min werkt op advies van het administratiekantoor met Visma eAccounting: ‘Ik verwerk al mijn in- en verkoopfacturen in combinatie met de bankkoppeling nu zelf’.

