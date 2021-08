Nieuw: doorlopende machtiging voor ophalen van belastinggegevens

Accountants, fiscalisten en andere intermediairs die namens hun cliënten belastingzaken regelen, kunnen hiervoor vanaf 1 september doorlopende machtigingen laten registreren. Daarmee vervalt de jaarlijkse machtigingsbrief voor de inkomstenbelasting, btw en vennootschapsbelasting.

Met de doorlopende machtiging krijgen intermediairs automatisch de Serviceberichten Aanslag en/of gegevens van de vooraf ingevulde aangifte van de klant binnen, zonder jaarlijks opnieuw om toestemming te moeten vragen. Intermediairs moeten éénmalig de doorlopende machtiging aanvragen met de software waarmee zij Digipoort van Logius benaderen. De Belastingdienst checkt daarna bij de klanten van intermediairs of voor toekomstige jaren de belastinggegevens aan hun intermediair mogen worden gestuurd.

Snel regelen

De klant geeft per belastingmiddel toestemming; dat is mogelijk voor de IB, btw en VpB. De jaarlijks benodigde machtigingsbrief vervalt daardoor. Zowel de intermediair als de klant kunnen op elk moment de machtiging weer intrekken. Het is verstandig om een en ander snel te regelen, adviseert de NBA Helpdesk, met name met het oog op de inkomstenbelasting. Een doorlopende machtiging verkrijgen voor 1 december aanstaande voorkomt veel onnodige correspondentie rondom de jaarlijkse machtigingsbrief.

Vanaf wanneer de registratie van de doorlopende machtiging geldt, is afhankelijk van de software waarmee de intermediair de aanvraag registreert. Meer informatie over de registratie is te vinden op Doorlopende machtiging per belastingmiddel. Ook voor de Serviceberichten toeslagen is een doorlopende machtiging mogelijk.