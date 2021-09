Uber moet chauffeurs in dienst nemen

De chauffeurs die via de Uber-app mensen vervoeren, vallen onder de CAO Taxivervoer en hebben dus een arbeidsovereenkomst. Dat oordelen drie kantonrechters in zaken die vakbond FNV tegen de taxidienst had aangespannen.

De zaak draait om mensen die een persoonlijke overeenkomst hebben met Uber. Fleet Partners of chauffeurs die als zogenoemde Driver under Partner het taxivervoer aanbieden via de Uberapp blijven buiten beschouwing. Uber presenteert zichzelf als een platform dat zelfstandige chauffeurs en klanten bij elkaar brengt, maar FNV vond de werkelijkheid anders: Uber is in alles een werkgever en daarom zouden de chauffeurs ook een arbeidsovereenkomst moeten hebben. Het bedrijf organiseert de vervoersdiensten tot in detail, aldus de bond, en de kantonrechters gaan daarin mee: ‘De rechtsverhouding tussen Uber en de chauffeurs voldoet aan alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst: arbeid, loon en gezag. Van de Uber-app gaat namelijk een disciplinerende en instruerende werking uit, en een financiële stimulans. Zodra de chauffeurs gebruik maken van de app zijn zij onderworpen aan de werking van het door Uber ontworpen en eenzijdig door haar te wijzigen algoritme. De chauffeurs vallen daarmee onder het “modern werkgeversgezag” dat Uber via de app uitoefent.’

Vervoer is kern van de activiteiten

Dat er slechts van het bieden van een platform sprake is, verwerpt de kantonrechter: ‘Immers, uit het feit dat chauffeurs akkoord moeten gaan met de door Uber gestelde voorwaarden om te kunnen worden toegelaten op haar platform, volgt dat zij een overeenkomst aangaan met Uber om vervoersdiensten aan te bieden. Bovendien vormen de vervoersdiensten de kern van de activiteiten van Uber en is de hele organisatie van Uber erop ingericht dat zoveel mogelijk ritten worden verreden en dat op alle dagen en uren voldoende chauffeurs actief zijn om die ritten voor Uber uit te voeren. Dat is het verdienmodel van Uber.’ Dat de arbeidsovereenkomst de vorm heeft van abonnement op de app en de chauffeurs een commissie van 25% van de ritprijs betalen voor het gebruik van die app, maakt dit niet anders. ‘Het gaat erom dat de chauffeurs feitelijk het via de Uberapp aangeboden vervoer van personen voor Uber verrichten.’

Lees ook: Hof: Deliveroo-bezorgers zijn geen kleine zelfstandigen

Achterstallig salaris wordt betaald

Uber moet nu de CAO op de arbeidsovereenkomst toepassen in de periodes dat de CAO algemeen verbindend is verklaard. ‘Daarmee kunnen deze chauffeurs in bepaalde gevallen aanspraak maken op achterstallig salaris. Daarnaast moet Uber aan FNV een schadevergoeding van € 50.000 betalen vanwege het niet nakomen van de CAO Taxivervoer.’ In het Verenigd Koninkrijk stootte het taxibedrijf ook al zijn neus: daar bepaalde de rechter dat de chauffeurs recht hebben op minimumloon en vakantiegeld.

Uitspraak rechtbank Amsterdam, 13 september 2021