Hoe word je een aantrekkelijke werkgever?

Nu de laatste tijd de arbeidsmarkt zo krap is, ontstaat er steeds meer aandacht voor het aantrekken en behouden van medewerkers. Aantrekkelijk werkgeverschap is een onderdeel wat bij veel kantoren op de agenda staat. Maar wat maakt je nu een aantrekkelijke werkgever?

Sommigen onderwerpen liggen voor de hand…

Onlangs verscheen er een artikel waarin op nummer 1 organisatiecultuur en waarden genoemd worden. Wanneer een organisatie een sterke cultuur heeft en duidelijke, passende kernwaarden die terugkomen in de gehele organisatie, is dat zeer aantrekkelijk voor medewerkers die zich in de kernwaarden en cultuur herkennen. Mensen voelen zich prettig bij een organisatie die dezelfde waarden en normen hanteert als zijzelf en dat resulteert in betere en langdurige samenwerkingen.

Daarnaast zijn er vele bekendere onderwerpen die bij kunnen dragen aan aantrekkelijk werkgeverschap. Denk onder andere aan een duidelijke missie, een goede reputatie, diversiteit en inclusiviteit, flexibele werktijden, ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden, goede arbeidsvoorwaarden.

Sommige onderwerpen zijn misschien minder vanzelfsprekend

Maar er zijn ook een aantal mogelijkheden, die wellicht minder voor de hand liggen. Denk aan een coachingsprogramma waarbij medewerkers periodiek begeleid worden door een (externe) mentor of coach, workations waarbij medewerkers tijdelijk vanaf een andere locatie werken dan op kantoor/vanuit huis. Denk ook aan de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan maatschappelijk betekenisvol werk, uitgebreide mogelijkheden voor ouderschapsverlof of mantelzorg, het bieden van een gezonde werkomgeving, maaltijdvoorzieningen en wellnessprogramma’s (zoals bijdragen voor fitnessabonnementen of ontspanningssessies). Of het bieden van flexibele arbeidsvoorwaarden, zodat medewerkers zelf kunnen kiezen voor datgene wat het beste bij hun wensen past.

Wees concreet

Bekijk als werkgever welke zaken je allemaal biedt aan je werknemers en wees vervolgens zo concreet mogelijk in de onderwerpen die je benoemt als aantrekkelijk werkgever. Benoem bijvoorbeeld niet op je website dat je “een goede werk-privé balans” biedt, maar leg uit wat dat binnen jullie organisatie inhoudt. Zijn dat extra verlofdagen die je naar behoefte af kunt nemen, zijn dat werktijden tussen 6.00 en 21.00 uur of wordt de email na 18.00 uur niet meer doorgestuurd? Zijn dat uitgebreide thuiswerkmogelijkheden? Of betekent dat, dat je ook in leidinggevende posities 3 dagen kunt werken? Of juist dat helemaal niemand van de werknemers overuren maakt?

Datzelfde geldt voor flexibele werktijden. Betekent dat starten tussen 8.00 en 9.00 of tussen 6.00 en 10.00 uur? Mag je ook in de avond uren maken en ’s middags tijd aan andere activiteiten besteden of in het weekend een dagdeel werken? En kun je je werkdagen regelmatig aanpassen?

Daarnaast kun je kijken naar werk- en projectinhoud. Een assistent accountant weet namelijk dat hij/zij jaarrekeningen gaat samenstellen, tussentijdse cijfers en rapportages mag opstellen en advieswerkzaamheden kan gaan voorbereiden. Maar heb je bijvoorbeeld specifieke klanten waar ze voor kunnen gaan werken? Ben je bezig met projecten waar collega’s een onderdeel van uit kunnen maken? Ondersteunen ze in het ontwikkelen van dashboards en power BI? Mogen ze analyses maken waar nieuwe dienstverlening op toegepast kan worden? Mogen ze meedenken over duurzaamheid of zijn er andere commissies waar collega’s tijd voor krijgen om aan deel te nemen?

Voorbeelden uit de praktijk

Ik hoor regelmatig mooie voorbeelden voorbij komen van werkgevers, die vervolgens niet goed zichtbaar gemaakt worden voor potentiële nieuwe collega’s, maar juist erg aantrekkelijk zijn. Bijvoorbeeld een kantoor waar een pensioengerechtigde collega heeft aangegeven toch nog 2 dagen per week wil blijven werken en nu tijdens een rondreis met de camper zijn werkzaamheden verricht. Of een collega die periodiek naar een vestiging in Rome gaat om vanuit daar te werken en in de avonduren en het weekend de stad Rome te verkennen (workation), of een collega die sinds een paar jaar vanuit het buitenland werkt en niet of nauwelijks nog naar Nederland komt. Allemaal mooie voorbeelden van de flexibiliteit die deze werkgevers bieden aan hun medewerkers en die zeker bijdragen aan het aantrekkelijk werkgeverschap.

