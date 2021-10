Klanten binden met Accountancy Gemak

Accountancy Gemak biedt accountants een platform waarmee zij alle relevante diensten snel en efficiënt kunnen leveren. Maar dat niet alleen: door data slim te gebruiken, kunnen accountants waardevolle inzichten delen met de klant. ‘Zo biedt de accountant ook in de toekomst toegevoegde waarde.’

Met de totaaloplossing Accountancy Gemak kunnen kantoren hun volledige administratie en samenstelpraktijk automatiseren. Accountants hoeven maar één keer gegevens voor de boekhouding, jaarrekening of fiscale aangiften in te voeren; omdat de softwareprogramma’s zijn gekoppeld, landen de cijfers in alle relevante systemen. ‘Dat levert een enorm efficiencyvoordeel op’, zegt Michel Jongboer, directeur strategie bij Accountancy Gemak. ‘

Naast de traditionele dienstverlening moeten kantoren uitvinden hoe ze in de toekomst meerwaarde kunnen bieden. Jongboer: ‘Ook daarbij is Accountancy Gemak de oplossing. Door verschillende data – uit de salarisadministratie, boekhouding of fiscale software – slim te combineren, ontstaan domeinoverstijgende inzichten. De accountant presenteert deze in aantrekkelijke grafieken aan de ondernemer, waarop een adviserend gesprek volgt.’

Nieuwe bouwstenen

Accountants maken al langer gebruik van Boekhoud Gemak, Fiscaal Gemak (voor belastingaangiften) en Rapportage Gemak (om de jaarrekening samen te stellen). De softwareprogramma’s werden voorheen aangeboden als backofficepakket, maar zijn nu cloud-based,’ vertelt Jongeboer. ‘Accountants kunnen vanaf elke computer inloggen. Daarnaast zijn de Gemak-programma’s laagdrempelig, zoals de naam al zegt.’

Het Werkprogramma Gemak is eveneens een waardevolle aanvulling. Daarmee leggen accountants gedurende het jaar automatisch een dossier aan, waarmee de accountantsverklaring wordt onderbouwd. Het dossier is compliant, voldoet aan actuele wet- en regelgeving en kost de accountant weinig tijd. Daarnaast werd recentelijk HR & Salaris Gemak Web toegevoegd. Salarisverwerkers houden in een dashboard bij welke taken zijn verricht en welke nog uitstaan. ‘Een verbetering’, stelt Martijn Wennink, software developer bij Accountancy Gemak. ‘Medewerkers hielden dat voorheen bij in Excel of op papier.’

Digitaal klanten binden

Door de coronapandemie groeide het digitaal samenwerken tussen accountants en ondernemers fors. Dankzij softwareoplossing Communicatie Gemak konden accountants vanuit elke dienst – zoals fiscale aangiften of de jaarrekening – communiceren met klanten. Zowel de accountant als de klant ontdekten de voordelen van digitaal samenwerken. Volgens Wilco Kraaij, manager productinnovatie helpt Accountancy Gemak accountantskantoren ook in het digitale tijdperk klanten te binden. ‘Ondernemers verlangen een prettige onlinebeleving en willen laagdrempelig samenwerken en worden ‘ontzorgd’. Dat is waarmee een modern kantoor zich kan onderscheiden.’ Voor de softwareleverancier blijft innovatie leidend in de toekomst. ‘We blijven de producten van Accountancy Gemak verder verbeteren met feedback van accountants.’

Dit artikel is ook verschenen in het AV-magazine van september 2021.

Accountancy Gemak, een Exact Company, is de naam van de nieuwe totaaloplossing voor de accountancysector. Oplossingen die zijn gericht op het (grotere) MKB krijgen het label Software Gemak.