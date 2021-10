‘Personeel Belastingdienst meldt misstanden niet vanwege werkklimaat’

Bij de Belastingdienst heerst een cultuur die het voorkomen en melden van misstanden bemoeilijkt. Vooral bij de Belastingtelefoon gaat het vaak mis. Dat schrijft NRC op basis van een nog niet gepubliceerd rapport dat is opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Het rapport is opgesteld door twee externe juristen en is in handen van de krant.

Uit de toeslagenaffaire bleek dat er bij de Belastingdienst keer op keer niets werd gedaan met noodkreten van burgers, ambtenaren en anderen. Uit het nieuwe rapport zou blijken dat die cultuur nog bepaald geen verleden tijd is bij de overheidsdienst. Het probleem zou ook lang niet alleen bij de afdeling Toeslagen spelen. Nog steeds ligt „de nadruk op het zo soepel en ongestoord mogelijk uitvoeren van werkprocessen”, stelt het rapport, wat ten koste gaat van „inhoudelijke afwegingen”. En: dat „heeft tot gevolg dat problemen niet worden opgelost en blijven liggen”.

Met name het verschil tussen medewerkers en het management bij de Belastingdienst zou wat dat betreft groot zijn. Medewerkers die schrijnende verhalen van burgers doorgeven aan leidinggevenden zouden vaak te horen krijgen dat “de wet- en regelgeving nou eenmaal zo is”.

Kamerlid Pieter Omtzigt had aangedrongen op het rapport. Omtzigt schrijft in een reactie dat “interne discussie de eerste en beste verdedigingslinie is om fouten boven tafel te krijgen”. “Die lijkt bij de Belastingdienst nu volledig onklaar gemaakt”.

Bron: NRC