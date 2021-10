Tweede Kamer wil vermogens boven een miljoen euro zwaarder gaan belasten

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat vermogens boven een miljoen euro zwaarder moeten worden belast en de belasting op arbeid juist moet worden verlicht.

De volksvertegenwoordigers hebben daartoe een motie van SP-Kamerlid Alkaya aangenomen. Dat gebeurde dinsdag bij de stemming naar aanleiding van de algemene financiële beschouwingen. Het voorstel haalde een meerderheid van 87 stemmen.

In de motie wordt geconstateerd dat de vermogensongelijkheid in Nederland erg hoog is en dat deze recent veel hoger is gebleken dan lange tijd werd verondersteld. Bij het voorstel wordt ook overwogen ‘dat het aantal miljonairs in ons land de afgelopen jaren is toegenomen, evenals het aantal mensen dat naar de voedselbank moet, terwijl honderdduizenden mensen met een baan ook moeite hebben om rond te komen’ en ‘dat dat de belasting op kapitaal in Nederland onder het EU-gemiddelde ligt en de belasting op arbeid juist daarboven’.

Daarom moeten vermogens boven een miljoen volgens het voorstel zwaarder worden belast en de belasting op arbeid juist worden verlicht.

Motie van het lid Alkaya over het zwaarder belasten van vermogens boven een miljoen