Boekhoudster verdacht van belastingfraude en oplichting

De politie en FIOD hebben dinsdag in een gezamenlijke actie een 39-jarige vrouw uit Apeldoorn aangehouden. De vrouw, eigenaar van een administratiekantoor, wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte en belastingfraude.

Oplichting

De woning van de vrouw en een opslaglocatie in Lelystad zijn doorzocht. Er is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie, meldt de politie. Het onderzoek startte naar aanleiding van een aangifte van oplichting en valsheid in geschrifte bij de politie in 2020. De vrouw had een eigen administratie- en incassokantoor en deed de administratie voor diverse personen en ondernemers. Door haar handelwijze kregen diverse klanten van de vrouw forse problemen met de Belastingdienst.

Zakelijke lening

De verdachte leende daarnaast bij meerdere van haar kennissen geld voor haar eigen ondernemingen. De FIOD meent dat ze het voorkomen alsof het een zakelijke lening voor haar onderneming betrof. Hierdoor hoefde ze minder belasting te betalen. De fiscale fraude zou hebben plaatsgevonden tussen 2017 en 2020.

