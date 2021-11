Belastingdienst waarschuwt voor steeds doortraptere phishingmails

De Belastingdienst waarschuwt voor phishingmails die van de fiscus afkomstig lijken. Die mails zien er steeds echter uit. Ook de Nederlandse Vereniging van Banken vindt deze vorm van oplichting alarmerende proporties aanneemt.

Via phishing-mail proberen criminelen de ontvanger op een link of bijlage te laten klikken. Dat kan zijn om te hengelen naar geld en bankgegevens, bijvoorbeeld via een valse website, of om een virus over te dragen. ‘De phishingmails ogen steeds levensechter, met logo’s van bijvoorbeeld MijnOverheid en de Belastingdienst. In sommige phishingmails staat zelfs een waarschuwing voor phishing!’, meldt de Belastingdienst . ‘Ook wordt steeds meer een mix van meerdere instanties gebruikt om het echter te laten lijken: niet alleen de Belastingdienst, maar bijvoorbeeld ook cjib, MijnOverheid en Digid.’

Puntjes

De woordvoerder meldt dat criminelen ook slimmer worden in het omzeilen van detectiemaatregelen voor zulke mails. ‘Door puntjes in woorden in te voegen (bijvoorbeeld bela..stingterugg..ave) proberen ze de scanners die op inhoud kijken te misleiden.’ De Belastingdienst communiceert ook wel over internet met burgers, maar zal nooit in een e-mail vragen om via een link geld over te maken of persoonlijke gegevens door te geven.

Bron: Belastingdienst