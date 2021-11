Ondernemingskamer wilde onderzoek naar Allure Energie

De Ondernemingskamer blijkt een onderzoek te hebben ingesteld naar het in faillissement verkerende Allure Energie uit Groningen. Er waren grote twijfels ontstaan over de gang van zaken. Daarover schrijft de Telegraaf.

Stekker eruit

De aangestelde bestuurder, Jeroen Stekelenburg, heeft na twee maanden de conclusie getrokken dat er geen toekomst meer is voor het kleine Groningse energiebedrijf, dat circa zeshonderd klanten heeft. Aan de Telegraaf laat hij weten dat nu de curator aan zet is. Stekelenburg stond sinds augustus aan het roer, nadat hij daar was aangesteld op verzoek van de Ondernemingskamer. Die greep in op verzoek van Anode Energie uit Barendrecht, voor 50% medeaandeelhouder in Allure. De andere aandeelhouder is Allure-oprichter Pieter Herder (53), via zijn holding Mope.

Dispuut met leverancier

Herder richtte Allure Energie in 2013 op. Vijf jaar later bleek uit de jaarrekening (de laatste die gedeponeerd is) dat er ernstige problemen waren. Volgens de accountant was er een niet in de balans opgenomen ‘dispuut met een leverancier’, waardoor er mogelijk sprake was van ‘ernstige onzekerheid over de continuïteit’. Wat de situatie nog ernstiger maakte is dat Allure Energie onderdeel is van Mope. Mope kampt al jaren met een hard dalend negatief eigen vermogen (nu €1,4 miljoen), dat steeds gefinancierd werd door aandeelhouders en werkmaatschappijen. Meerdere jaren meldde de accountant dat ook de toekomst van Mope onzeker is. Pieter Herder is ook bestuurder bij Mope.

Stijgende kosten

Volgens de Ondernemingskamer zijn er aanwijzingen dat klanten van Allure werden overgeheveld naar een zustervennootschap waar Herder volledige zeggenschap heeft. Daarnaast waren de kosten van Allure afgelopen jaar om onverklaarbare redenen verdubbeld bij een gelijkblijvende omzet. Ook klopte de jaarrekening over 2019 op meerdere punten niet. Afgelopen maand, zo schrijft de Telegraaf, waren er volgens de accountant door betrokkenen geen concrete toezeggingen gedaan om de financiering van Mope voort te zetten. In de voorlopige jaarrekening over 2020 schrijft hij daarom ook dat er ‘gerede twijfel is over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van Mope.’

Curator

Woensdag werd Paul van Boven tot curator benoemd. Hij laat de Telegraaf weten dat hij de uitspraak van de Ondernemingskamer kent, en dat hij onderzoek gaat doen naar de achtergronden. Maar eerst wil hij proberen de bestaande klanten naar een andere leverancier over te hevelen. Daar heeft hij acht dagen de tijd voor.

Bron: de Telegraaf