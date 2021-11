Intermediairdagen Belastingdienst opnieuw online

De Intermediairdagen (IMD), het jaarlijkse gratis kennisevenement voor fiscaal dienstverleners van de Belastingdienst, zijn ook dit jaar volledig online. Ze worden gehouden van 6 tot 10 december.

Tijdens de online IMD geeft de Belastingdienst fiscaal dienstverleners en salarisprofessionals inzicht in de belangrijkste veranderingen van het Belastingplan 2022. Elke dag zijn er veertien kennissessies waar fiscaal dienstverleners aan kunnen meedoen. ‘Bijvoorbeeld sessies over loonheffingen, inkomstenbelasting, btw of bijtellingen van de auto. Omdat hetzelfde programma dagelijks wordt herhaald, is het mogelijk op maandagmiddag een webinar over fiscale aspecten beëindiging onderneming bij te wonen en op dinsdagmiddag deel te nemen aan een sessie over schenk- en erfbelasting.’

Inschrijving via fora

Vragen kunnen gesteld worden in de chat van de sessies. Ook kunnen fiscaal dienstverleners in gesprek gaan met experts van de Belastingdienst via één van de dertien online informatiestands. Meer informatie over de sessies en over inschrijving is te vinden op het Forum Fiscaal Dienstverleners of Forum Salaris. Om deel te nemen moet iemand lid zijn van één van deze fora.