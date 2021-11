Opgepakte boekhoudster blijkt Aurora D.

De 39-jarige boekhoudster die begin deze maand werd aangehouden en waarover Accountancy Vanmorgen berichtte, blijkt Aurora D. Haar naam viel al eerder op deze website.

Opgelicht

In september 2020 besteedde het tv-programma Opgelicht al aandacht aan de praktijken van de vrouw. ‘Is Aurora D uit Lelystad een aardige boekhoudster of een glasharde crimineel?’, vroeg het programma zich hardop af. Om te vervolgen met: ‘Daar zijn de meningen over verdeeld, maar één ding is zeker: als Aurora D van AD Administratie in jouw administratie duikt, ontstaat er een chaos waarna de Belastingdienst even een hartig woordje met je wenst te spreken.’

BECON

De boekhoudster maakte er een flink potje van, vertelden voormalige klanten en twee boekhouders van andere kantoren aan Opgelicht?! Ze zou onder anderen rekeningen niet betalen en bedroevend slechte werkzaamheden verrichten voor haar klanten, die daardoor soms in de financiële problemen zijn geraakt. Ook blijkt Doeven niet in het bezit te zijn van een BECON-nummer.

Failliet

Het administratiekantoor van D. werd op 6 juli failliet verklaard door de rechtbank Midden-Nederland nadat meerdere crediteuren dat hadden aangevraagd. Het zou gaan om partijen die het bedrijf geld hadden uitgeleend. Op 9 november werd zij in een gezamenlijke actie van politie en FIOD aangehouden. De vrouw wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte en belastingfraude.

Oplichting

De woning van de vrouw en een opslaglocatie in Lelystad zijn doorzocht. Er is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie, meldt de politie. Het onderzoek startte naar aanleiding van een aangifte van oplichting en valsheid in geschrifte bij de politie in 2020. De vrouw had een eigen administratie- en incassokantoor en deed de administratie voor diverse personen en ondernemers. Door haar handelwijze kregen diverse klanten van de vrouw forse problemen met de Belastingdienst.

Zakelijke lening

De verdachte leende daarnaast bij meerdere van haar kennissen geld voor haar eigen ondernemingen. De FIOD meent dat ze het voorkomen alsof het een zakelijke lening voor haar onderneming betrof. Hierdoor hoefde ze minder belasting te betalen. De fiscale fraude zou hebben plaatsgevonden tussen 2017 en 2020.

Na drie dagen verhoor mocht de voormalig boekhoudster het verloop van het onderzoek in vrijheid afwachten.