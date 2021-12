‘Het is onze ambitie om het grootste kantoor van Amsterdam te worden’

We gingen in gesprek met Dennis Ketelaars, partner en belastingadviseur bij Financieel Dienstverlener NAHV. Hoe kijkt hij terug op 2021? En met welke thema’s gaat het kantoor in 2022 aan de slag? Je leest het hier.

2021 was een uitdaging

‘2021 was een uitdagend jaar. De NOW-aanvragen en Tozo-regelingen, we hebben er veel mee gestoeid. 2021 kent ook tijdsintensieve periodes met langere werkdagen. Beurzen werden gecanceld en dat was juist voor NAHV een manier om nieuwe klanten te werven. Zo loop je toch een hoop potentiële klanten mis’, aldus Dennis.

Nieuwe initiatieven in 2021

2021 heeft NAHV ook mooie dingen gebracht. ‘We hebben Phil aangenomen, een hbo-student Finance en Control. Hij is voor ons een onmisbare schakel geweest. Door alle drukte rondom Covid-19 lukte het ons niet om nieuwe projecten op te starten. Daar bracht Phil verandering in.’ Samen zijn ze op zoek gegaan naar een passende afstudeeropdracht. Dennis: ‘Een opdracht die natuurlijk ook aansluit bij onze missie: meer automatiseren en een eenduidige werkwijze creëren.’ NAHV besloot om met DizzyData aan de slag te gaan en Phil werd verantwoordelijk gesteld voor de implementatie hiervan.

Nieuwe software ondanks een roerige tijd

Dennis: ‘Bij ons was de btw-maand een drukke periode. Moet je je voorstellen als daar ook nog eens onverwachte werkzaamheden door Covid-19 bij komen. We hebben daarom in 2021 besloten om met DizzyData te gaan werken.’ Dennis noemt 2 redenen:

Piekdrukte terugdringen:

‘Met de software van DizzyData kunnen onze klanten hun facturen dagelijks opsturen naar een uniek e-mailadres. Hierdoor is de administratie altijd bij. Wat nog niet opgepakt is, doen we aan het einde van het kwartaal, maar dan is het meeste werk al gedaan.’

Een uniforme werkwijze creëren:

‘Voor de ene klant werken we met Exact Online en voor de andere klant met Afas. Ook leverden klanten op verschillende manieren aan. Door DizzyData creëren we intern en extern één manier van werken. DizzyData koppelt namelijk met beide boekhoudpakketten en genereert voor iedere klant een uniek e-mailadres, waar de klant zijn boekhouding naartoe kan sturen.’

‘We willen het grootste kantoor van Amsterdam worden’

Qua klantaantallen is NAHV al bijna de grootste van Amsterdam. Maar de ambitie van Dennis stopt niet. ‘We willen nog groter worden. Maar, door corona is dat wel een uitdaging. We verwachten dat het ook in 2022 invloed heeft op ons kantoor en de klanten. Juist daarom is het belangrijk te automatiseren. Dus blijven we ons ook in 2022 focussen op DizzyData. Uiteindelijk willen we dat de boekhouding zoveel mogelijk geautomatiseerd is. Op die manier houden we in ieder geval meer tijd over voor onze klanten en om onze ambitie na te streven. Of we nu wel of niet met corona te maken hebben.’

