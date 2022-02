Meer adviesvragen voor accountants over financiële herstructurering

Een kleine 40% van de bedrijven verwacht in de komende vier maanden een liquiditeitsprobleem. Dit blijkt uit de tweemaandelijkse peiling die Stichting MKB Financiering onlangs in samenwerking met ONL onder ondernemers uitvoerde naar hun financiële gezondheid en naar hun visie op de financieringsmarkt. Verwacht wordt dat ondernemers in de komende periode vaker bij hun accountant zullen aankloppen voor advies over financiële herstructurering.

Ongetwijfeld is een groot deel van de verwachte liquiditeitsproblemen te herleiden tot Covid-19 en de maatregelen die ondernemers hebben belemmerd om te kunnen blijven ondernemen. Een groot deel van de bedrijven heeft namelijk geen buffer meer (of deze is onvoldoende) en zal grote moeite hebben om een financieel gezonde toekomst tegemoet te gaan, zonder dat daarop ingegrepen wordt.

Gelijkenis met Jenga

In de praktijk hebben ondernemers die liquiditeitstekorten regelmatig ‘opgelost’ door aanvullende financieringen aan te gaan. Dit zou je kunnen vergelijken met het opbouwen van een Jenga-spel, waarbij de bouwsteentjes de schuldenpositie vertegenwoordigen. Deze aangegane schulden vanuit het verleden (om investeringen te kunnen doen voor groei) zijn onder andere gecombineerd met oplopende crediteurenposities en uitgestelde belastingbetalingen. Maar als dit ‘bouwwerk’ blijft groeien, wordt het eigen vermogen (de basis van het bouwwerk) steeds wankeler – en dan gaat het spel pas beginnen.

Uiteindelijk moet je als bedrijf weer terug naar een stabiele basis. In een gezonde situatie is er controle over het afbouwen van de schuldenlast en laat je het ‘Jenga-bouwwerk’ langzaam maar zeker slinken. Maar de problemen gaan ontstaan, zodra er meer spelers aan het spel gaan deelnemen, die ook nog eens flink trekken aan de bouwstenen. In die constellatie zorgt de combinatie van schulden en verplichtingen ervoor dat de ondernemer de controle gaat verliezen.

Adviesbehoefte

Het is dan ook de verwachting dat er de komende periode een grote adviesbehoefte gaat ontstaan met betrekking tot het herstructureren van de financiële huishouding van ondernemers. De vraag is: wat kun je als accountant doen om te voorkomen dat het bedrijf van je klant ten onder gaat? Maak als eerste een volledige liquiditeitsprognose voor je klant, die de concrete verplichtingen voor hem of haar inzichtelijk maakt. Het komt namelijk regelmatig voor dat er door middel van herfinanciering een meer stabiele financieringsoplossing voor de lange termijn wordt gevonden. In dat kader is het schrijnend dat uit het onderzoek van Stichting MKB Financiering en ONL naar voren komt dat maar liefst 82% van de ondernemers niet weet waar die (aanvullende) financiering kan worden opgehaald. Hulp is hierbij nodig.

Schuldregeling treffen

Een andere oplossingsrichting is het treffen van een schuldregeling met alle schuldeisers. Hiervoor is de Whoa in het leven geroepen. Bedrijven die failliet dreigen te raken, kunnen hiermee een adempauze krijgen, die hun de ruimte biedt om tot een (gedwongen) schuldregeling te komen met alle schuldeisers. Het doel daarvan is om tot een draaglijke schuldenlast te komen voor de onderneming. Mede dankzij alle staatsteunmaatregelen is het aantal faillissementen in 2021 bijzonder laag gebleven en zijn de aantallen Whoa-verzoeken tot nu toe beperkt geweest. Maar vanuit het inzicht dat veel bedrijven problemen verwachten vanwege de verplichtingen die er nog aan zitten te komen (afbouw van de uitgestelde belastingschulden), is het aannemelijk dat het beroep op de Whoa in de komende periode zal toenemen.

Inventariseren en schakelen

Het belangrijkste advies voor accountants: speel zo kort mogelijk op de bal bij je klanten en maak op korte termijn een goede liquiditeitsprognose. Financiële herstructurering kost namelijk tijd en de oplossing is niet altijd direct voor handen. Daarom is het belangrijk om tijdig te inventariseren voor welke uitdagingen je klant staat en welke best passende actie je daarop moet nemen.

Ard Dekker is financieringsspecialist bij Fiscount Financieringsservice.

