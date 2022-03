De moderne backoffice-accountant kijkt op een andere manier naar de administratie. De focus ligt niet alleen op een efficiënte verwerking van de gegevens, maar hij/zij is ook actief betrokken bij het adviesproces. Daarbij is het belangrijk dat de moderne backoffice-accountant kennis heeft van de administratie/klant. Het helpt hem niet alleen de administratie voor die klant zo efficiënt mogelijk in te richten door de administratie te digitaliseren en te automatiseren, maar ook sneller zaken te signaleren. Denk bijvoorbeeld aan een repeterende factuur die ineens een stuk hoger uitvalt. Reden om te anticiperen, contact op te nemen met je klant en naar de oorzaak te kijken. Voor je het weet heb jij de ondernemer een hoop geld bespaard.

Kortom, maak je medewerkers verantwoordelijk voor een specifieke klantgroep. Het resulteert niet alleen in een efficiëntere verwerking per administratie, maar het geeft ook inzicht in de financiële kansen voor een bedrijf. We kunnen stellen dat de adviseur in de frontoffice afhankelijk is van zijn adviespartner in de backoffice. Tenslotte is hij, door dagelijks met de administratie bezig te zijn, het snelst in staat om bijzonderheden op te merken. Doe er je voordeel mee en verras je klant door hem of haar hier proactief over te benaderen.