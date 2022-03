Accountantstitel vorig jaar 47 keer onrechtmatig gebruikt

De NBA heeft 47 gevallen van vermoedelijk onrechtmatig titelgebruik gemeld bij de Belastingdienst. Het Bureau Economische Handhaving (BEH) is belast met toezicht op naleving van rechtmatig gebruik van de accountantstitel.

Naar aanleiding van de meldingen in 2021 heeft de BEH 42 onderzoeken ingesteld en afgerond. Voor de lichtere overtredingen heeft de BEH aansluitend op het onderzoek handhavingscommunicatie ingezet. In 5 dossiers werd een zwaardere overtreding vastgesteld en is in het kader van bestuurlijke handhaving een boete en/of last onder dwangsom opgelegd.

Daling

Het aantal meldingen lijkt iets af te nemen. In 2016 werden nog 75 meldingen bij de BEH gedaan. Dit resulteerde toen in 7 bestuurlijke maatregelen. In 2018 waren er 52 meldingen bij de BEH. Net als in 2021 resulteerde dit in 5 bestuurlijke maatregelen.

Onrechtmatig gebruik

De NBA treedt op tegen het onrechtmatig gebruik van de accountantstitel. Daaronder valt ook het gebruik van titels en benamingen die met de accountantstitel of -benaming verwant zijn, zoals de term ‘accountancy’ en ‘accounting’. Termen in de handelsnaam die uitsluitend zijn voorbehouden aan leden die ingeschreven staan in het accountantsregister, zo blijkt uit eerdere jurisprudentie. Als de NBA een melding ontvangt, wordt nagegaan of mogelijk sprake is van onrechtmatig gebruik van de accountantstitel. Zo ja, dan wordt melding gedaan bij de BEH. Die besluit zelfstandig of sprake is van onrechtmatig titelgebruik en over het al dan niet opleggen van een bestuurlijke boete of last onder dwangsom.

Uitzondering

Het gebruik van de titels Accountant-Administratieconsulent (AA) en registeraccountant (RA) is wettelijk beschermd en slechts voorbehouden aan hen die ingeschreven staan in het register van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA). Uitzondering vormen de benamingen adjunct-accountant; assistent-accountant of een andere soortgelijke benaming. Die benaming mag een niet-accountant gebruiken, mits diegene in een dienstbetrekking werkzaamheden verricht onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van een in die dienstbetrekking boven hem geplaatste accountant (art. 41 lid 3 Wab).