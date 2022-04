Aanleveren van documenten vaak gefragmenteerd

De jaaropgaven die in de eerste twee maanden van het jaar op de mat vallen, zijn voor veel mensen het startsein voor het verzamelen van de documenten die hun financieel adviseur nodig heeft om de jaarlijkse belastingaangifte voor hen te regelen. Bij de meeste ondernemers gebeurt dit het hele jaar door. Drie factoren zijn bepalend voor de efficiëntie van het aanleverproces, namelijk tijdige, correcte en complete gegevens. In veel gevallen is het aanleveren van documenten echter gefragmenteerd, te laat en verre van volledig, waarbij de kwaliteit van de informatie ook te wensen overlaat. Van bijvoorbeeld de 10 documenten die je klant moet aanleveren voor zijn aangifte inkomstenbelasting, komen er 3 in de loop van het jaar binnen per e-mail, 2 zijn last minute inzendingen via Whatsapp en de overige 5 daar moet je zelf alsnog achteraan. Of had je dit vorige week al gedaan?

Overzicht en inzicht binnen de juiste context