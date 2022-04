De OSS-regeling, wat houdt dit in voor de ondernemer?

Per 1 juli 2021 is de OSS-regeling beschikbaar voor ondernemers die goederen of diensten leveren binnen de EU. Worden er producten geleverd aan andere EU-landen, waarbij de afnemers de btw niet kunnen terugvorderen? Dan kan de ondernemer dit via de OSS-regeling tot een jaarbedrag van 10.000 euro aan de Nederlandse Belastingdienst aangeven.

De ondernemer hoeft zich dus niet in het afnemende land te registreren om de btw aan te geven. Dit geldt voor alle EU-landen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de OSS regeling, dan dient het btw-percentage van het land van de afnemer gebruikt te worden.

Voorheen was de MOSS-regeling, oftewel de Mini One Stop Shop-regeling beschikbaar voor ondernemers die digitale diensten leverden aan particulieren binnen de EU. Deze regeling is met de komst van de OSS-regeling vervangen en uitgebreid voor alle ondernemers die niet aan het eerdergenoemde drempelbedrag komen. De OSS regeling is beschikbaar gesteld, de keuze is aan de ondernemers of zij hier gebruik van willen maken.

Hoe gaat de ondernemer te werk?

Indien een ondernemer gebruik maakt van de OSS-regeling dan dient bij afname het btw- percentage van het betreffende land (van de afnemer) gebruikt te worden.

Voorbeeld: een klant uit Denemarken zal 25% btw betalen. Dit omdat het algemene btw- tarief van Denemarken 25% bedraagt. De ondernemer zal hiervoor binnen zijn facturatieprogramma een extra btw-percentage aan moeten maken dat hiervoor te gebruiken is. Deze btw wordt niet opgenomen in het btw-overzicht maar zal te zien zijn in een apart overzicht per land voor alle verkopen binnen de EU.

Over het gebruik van de OSS-regeling en het online facturatieprogramma WeFact, lees je in het volgende artikel meer: https://www.wefact.nl/help/artikel/245/gebruik-maken-van-oss-regeling/

