Fouten in overzicht coronaschulden

Ondernemers met bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis hebben in april 2022 een overzicht van de Belastingdienst gekregen van hun openstaande belastingschuld. Daarin is in sommige gevallen te veel invorderingsrente berekend, meldt de fiscus.

Wat is er gebeurd?

In de eerste helft van april heeft de Belastingdienst alle ondernemers met bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis een brief gestuurd over het einde van bijzonder uitstel. Als bijlage heeft de Belastingdienst een overzicht gestuurd van de openstaande schulden op 31 januari 2022, inclusief de invorderingsrente. Bij het opstellen van het overzicht heeft de fiscus bij aanslagen waarvan een deel al is voldaan te veel invorderingsrente berekend.

Ook heeft de Belastingdienst bij code E in de legenda van het overzicht een fout rekeningnummer vermeld. Het juiste rekeningnummer bij code E is: NL26 INGB 0000441290.

U hoeft niets te doen

De Belastingdienst stuurt in juli 2022 een nieuw overzicht met de openstaande schulden op peildatum 1 april 2022 en zorgt ervoor dat de invorderingsrente dan correct is berekend.

Volg het verstoringsbericht ‘Fout in overzicht coronaschulden april‘ voor updates