De klantgedreven aanpak zorgt ervoor dat de klanten van Alblas van Meurs in de basis twee routes kunnen volgen. Hierbij staat of AFAS of Exact Online centraal. Afhankelijk van de mate van inzicht die de klant wenst, sluit het kantoor de klant aan op één van deze boekhoudpakketten. Beide systemen worden gevoed door DizzyData. Klanten leveren hun facturen via de app en/of via e-mail aan. Vervolgens worden die zoveel mogelijk automatisch verwerkt. Via Exact Online kan de klant zelf betalingen verrichten of zijn cijfers inzichtelijk krijgen via een dashboard.

Voor de AFAS-klanten, die zelf hun betalingen niet verrichten, maar toch mee willen kijken, verstrekt het kantoor een dashboard via Visionplanner. De jaarcijfers worden zoveel mogelijk automatisch gegenereerd. De koppeling tussen Pro Management en Exact Online of AFAS maakt dat mogelijk. Tenslotte stelt Alblas van Meurs de jaarcijfers via het digitaal dossier van AFAS aan de klant beschikbaar. Via SBR kunnen deze, zo nodig, ook aan de Kamer van Koophandel en aan de bank worden verstrekt.