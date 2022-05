123456: het is weer World Password Day!

5 mei is Bevrijdingsdag in Nederland, maar in de rest van de wereld is het ‘Password Day’. Op de eerste donderdag in mei wordt het belang van een veilig wachtwoord wereldwijd extra onder de aandacht gebracht.

Er zijn nog altijd veel mensen die niet weten wat een veilig wachtwoord is. Zo gebruiken volgens het Britse National Cyber Security Center (NCSC) wereldwijd 23 miljoen mensen het wachtwoord “123456”. Uit een rapport van BTR Consulting blijkt dat 61% van de mensen een ‘enkel wachtwoord’ heeft. Meer dan de helft (55%) geeft toe zwakke of voor de hand liggende wachtwoorden te gebruiken. Een derde wijzigt wachtwoorden met minimale aanpassingen en een kwart zegt een oud wachtwoord gewoon opnieuw te gebruiken. Bovenal blijkt uit onderzoek dat 69% hetzelfde wachtwoord voor verschillende platformen gebruikt.

Een sterker wachtwoord? Dit zijn vijf tips:

Gebruik een combinatie van willekeurige tekens.

Steeds vaker wordt geadviseerd om een zin als wachtwoord te nemen. Deze is makkelijk te onthouden maar ook makkelijk te kraken. Beter is het voor elk platform een willekeurige reeks tekens te gebruiken die bestaat uit cijfers, letters en symbolen.

Een ander wachtwoord voor alles.

Het is verleidelijk voor elke website en applicatie hetzelfde unieke wachtwoord te herhalen. Maar dat is alsof je voor de sloten van je huis, auto, fiets en kluis maar één dezelfde sleutel hebt. Gebruik een wachtwoordmanager om alle verschillende wachtwoorden goed te bewaren.

Hoe meer tekens, hoe sterker.

Hoe langer een wachtwoord, hoe moeilijker te onthouden. Toch gaan lengte en veiligheid hand in hand. Gebruik ten minste 8 tekens.

Verander regelmatig.

Je wachtwoord regelmatig wijzigen lijkt misschien een bijna onmogelijke opgave. Gebruik steeds hetzelfde basispatroon en voeg daar verschillende combinaties aan toe. Op die manier is het makkelijker te onthouden en regelmatig te veranderen.

Schakel twee-factor authenticatie in.

Dit is een combinatie van tekens die je moet invoeren en verificatie via een token of telefoon.