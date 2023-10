Mkb steeds vaker doelwit van cybercrime

Meer dan driekwart van de bedrijven heeft weleens te maken gehad met cybercriminaliteit. Dat meldt ABN AMRO op basis van onderzoek onder klanten. De toename onder mkb’ers met een jaaromzet van minder dan 10 miljoen gaat opvallend snel.

Vorig jaar was ‘slechts’ 39 procent van de ondervraagden in die doelgroephet doelwit van cybercriminelen. Inmiddels is dit percentage bijna verdubbeld, naar 80 procent. Hiermee zijn de aanvallen in het mkb-segment voor het eerst dieper doorgedrongen dan in het grootbedrijf. Hier heeft 75 procent van de ondervraagden te maken gehad met cybercriminaliteit. Voor zzp’ers is dit percentage 69 procent.

Verschillende soorten cybercriminaliteit

De cyberaanvallen doen zich in allerlei gedaanten voor. Phishing is de meest voorkomende gedaante. Meer dan de helft, 66 procent, van de panelleden heeft hier weleens mee te maken gehad.

Cybercriminelen grijpen ook naar nieuwe innovaties zoals artificial intelligence (AI). Met behulp van AI kunnen zij overtuigende phishing-mails schrijven. En met de gekloonde stem van een CEO aan de telefoon kunnen zij hun doelwit het laatste zetje geven om een grote overschrijving te doen naar een frauduleuze bankrekening.

Lees het volledige rapport ‘Mkb isoleert zich door beperkt bewustzijn cyberdreiging‘.