Accountantskantoor, ken je QicsMilestones al?

Wat begon als maatwerk voor één enkele klant, groeide uit tot een volwassen SaaS-oplossing: QicsMilestones. In dit blog vertelt Marek Vaculciak, product manager bij Qics, hoe QicsMilestones is ontstaan, wat de ambities zijn en hoe accountantskantoren hiervan kunnen profiteren.

Van maatwerk naar de cloud

“Aan het begin van de 21e eeuw zagen we bij Qics een hiaat in de software van Exact op het gebied van urenregistratie, planning en facturatie. Het registreren van uren en eenvoudig factureren van die uren was niet mogelijk binnen het populaire boekhoudprogramma. Eén klant klopte bij ons aan voor een maatwerkoplossing. In de loop der tijd groeide die maatwerkapplicatie uit tot een serieus product: QicsTime. In eerste instantie was QicsTime een on-premises-oplossing, maar in 2010 vonden we het tijd voor de overstap naar de cloud. We begonnen met bouwen en twee-en-een-half jaar later zag onze SaaS-oplossing QicsMilestones het daglicht.”

De enige constante is verandering

“Sindsdien zijn we QicsMilestones steeds verder aan het ontwikkelen. Technologische ontwikkelingen denderen voort, maar ook onze klanten zitten niet stil. Kijk alleen al naar de manier van factureren. Een aantal jaar geleden was het e-mailen van facturen al heel hip, nu loop je achter als je het niet elektronisch doet. Werd er vroeger vooral per uur gefactureerd, nu wordt er veel vaker met fixed prices, voorschotten en abonnementen gewerkt. Ook de mogelijkheid om mobiel te kunnen werken en om informatie overal en altijd beschikbaar te hebben, vraagt om een andere manier van omgaan met je software. Research en development staat dan ook hoog op onze agenda. Natuurlijk zijn we weleens een kant op gegaan die bij nader inzien niet de meest optimale was. Innoveren en het ontwikkelen van een applicatie is immers nooit een recht pad. Dat pad heeft QicsMilestones wel gebracht waar het nu is: een cloudoplossing voor het plannen, tijdschrijven en factureren van uren voor zakelijke dienstverleners.”

Grootse ambitie

“We zijn nog lang niet klaar. Onze groeiambitie is groot(s) en we zien onszelf graag terug als top 3-speler bij de dienstverleners in het mkb tot 500 medewerkers. Inhoudelijk willen we dat alle belanghebbenden met onze schaalbare, moderne en gebruikersvriendelijke oplossing hun dagelijkse processen kunnen uitvoeren: de urenschrijver moet zijn uren eenvoudig kwijt kunnen, de projectverantwoordelijke moet de status van projecten kunnen zien, de klantverantwoordelijke moet kunnen zien of klanten op tijd betalen en of de prijsafspraken kloppen, de afdeling facturatie moet in no-time de juiste facturen kunnen verzenden en de directeur-eigenaar moet met één druk op de knop overal inzicht in hebben. Dat kunnen we allemaal al, maar we blijven eraan werken om het nog makkelijker en mooier maken. Ons platform is bovendien een open platform dat zich eenvoudig laat koppelen met andere systemen, waardoor er een heel ecosysteem van applicaties ontstaat, dat precies past bij jouw wensen.”

Best of breed

“Doordat we ons richten op één domein, is QicsMilestones een best-of-breed-oplossing. Als we een deal verliezen omdat iemand voor een all-in-one-pakket kiest, dan hebben we daar vrede mee, maar ons streven is om nooit meer een deal te verliezen omdat iemand een betere cloudoplossing voor het plannen, schrijven en factureren van uren heeft gevonden. Zo zijn we in de afgelopen jaren gegroeid van maatwerkbouwer naar SaaS-leverancier. Van het bouwen van een product naar ieders persoonlijke smaak naar het bouwen van een product waarmee we zoveel mogelijk mensen blij kunnen maken. Dat is wat ons drijft en dat is ook wat maakt dat de magie in ons team niet verloren gaat.”

