Clouddienstverlener Visma neemt RADAR software over. Dat maken beide bedrijven vanochtend bekend. De overname is een nieuwe stap in de consolidatie van de markt voor applicaties voor accountants en administratiekantoren.

RADAR software is een populaire CRM-cloudoplossing in de accountancymarkt. Het bedrijf werd in 2000 opgericht als CRM-applicatie. Later volgden toepassingen voor documentbeheer, urenregistratie en een facturatiemodule, waarmee RADAR uitgroeide tot een cloudplatform dat accountants 360-graden-overzicht biedt. Ruim 650 administratie- en accountantskantoren werken met RADAR software.

Betere uitwisseling

RADAR software zet de bedrijfsactiviteiten als zelfstandige organisatie binnen de Visma-organisatie voort. Het softwarepakker wordt onderdeel van Visma’s eigen Connected Experience voor Accountants en de organisatie zal samenwerken met de andere Visma-bedrijven in het accountancy-ecosysteem. Informatie moet zodoende makkelijker worden uitgewisseld waardoor Visma-klanten meer voordeel uit hun software halen, stelt visma in het persbericht. RADAR-directieleden Brigitte Buntinx en Harrie van den Bersselaar blijven in functie.

Samenwerking

Volgens RADAR-directeur Brigitte Buntinx biedt de samenwerking kansen voor verdere ontwikkeling van applicaties. ‘RADAR software werkt al jaren als best-of-breed-oplossing. We zijn gewend om samen te werken met partners binnen de branche. Nu wij toetreden tot de Visma-familie, zie ik daar veel kansen om de samenwerking nóg beter te maken. Zeker omdat wij ons gezamenlijke doel nu verder kunnen uitbouwen: mooie, veilige en rijke applicaties ontwikkelen voor onze klanten.’

Cloudleider

John Reynders, Country Director van Visma Benelux, vult de overname van RADAR software een lacune in het portfolio van accountancyapplicaties. ‘RADAR is de cloudleider in CRM voor accountants en we zijn dan ook enorm verheugd dat RADAR software ervoor kiest om onderdeel te worden van onze snel groeiende Visma-familie. Onlangs presenteerde Visma de Visma Connected Experience voor Accountants, waarbij de voordelen van een totaaloplossing én best-of-breed samenkomen voor de eindgebruiker. Hiermee is Visma een zakelijke partner met keuzevrijheid en realiseren we een vliegwiel van waardecreatie voor onze klanten. De toevoeging van RADAR aan ons accountancy portfolio betekent dat we onze klanten nog meer waarde kunnen bieden en tegelijkertijd is dit weer een volgende stap in het aanbieden van het meest complete en innovatieve accountancy cloud-ecosysteem in de Benelux.’