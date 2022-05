BOEKDELEN (1) | Levers of control

Vakliteratuur, romans, reconstructies – de echte accountant is een fervente lezer. Daarom helpt Accountancy Vanmorgen accountancyprofessionals hun boekentips delen. Dit is hét boek dat elke accountant moet hebben gelezen, volgens Arnout van Kempen, zelfstandig compliance professional.

1. Welk boek moet elke accountant lezen?

“Levers of control. How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal” van Robert Simons uit 1995.

2. Wanneer en waarom heb je dit boek voor het eerst gelezen?

Tijdens mijn RA-opleiding moesten we een artikel over dit onderwerp lezen bij het vak AO/BIV. Bij mijn scriptie las ik het hele boek omdat ik hierop wilde afstuderen.

3. Wat is volgens jou de belangrijkste take away van dit boek?

Het sturen van mensen en organisaties is veel rijker, menselijker en boeiender – maar toch rationeel – dan je ooit had gedacht.

4. Wat kan een accountant van dit boek leren?

Begrip voor moderne AO.

5. Hoe is het boek geschreven?

Zoals alle Amerikaanse toegepaste wetenschap: grondig maar uiterst leesbaar.

6. Ben je het overal eens met de schrijver?

Mijn scriptie ging over de vraag of “believe systems” well echt kunnen werken zoals Simons beweert. Het antwoord was onverwacht: ja, die kunnen echt werken!

7. Welk boek moeten accountants hierna lezen?

“De SS-staat” van Eugen Kogon, een ooggetuigenverslag uit een concentratiekamp, dat minutieus de administratie, de industriële moord, beschrijft. Het laat zien wat er gebeurt als je alleen met je hoofd in systemen, administraties en excel-sheets zit zonder je te realiseren dat je met mensen te maken hebt. Het is extreem, zeker. Maar voor mij ook een enorm waarschuwingsbord, juist voor ‘ons soort mensen’.

“Levers of control” (Engels) is onder meer hier te koop.