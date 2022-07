BOEKDELEN (7) | De prooi

Vakliteratuur, romans, reconstructies – de echte accountant is een fervente lezer. Daarom helpt Accountancy Vanmorgen accountancyprofessionals hun boekentips delen. Jeroen Spiekker, partner bij Baker Tilly, bespreekt een aantal inspirerende (vak)boeken.

1) Wat vind jij de beste reconstructie van een casus?

Dat is voor mij De Prooi van Jeroen Smit, over de val van ABN AMRO. Heel bijzonder om te lezen hoe persoonlijke belangen tot een debacle hebben geleid. Maar in het verlengde daarvan ook het besef hoe weinig de financiële wereld veranderd lijkt te zijn. Daar gaat trouwens ook de film The Big Short over.

2) Welk boek was een eyeopener voor jou?

Dat was Feitenkennis van Hans Rosling. Dit boek geeft inzicht in hoe cijfers en feiten gemanipuleerd kunnen worden. Door de juiste ‘frame’ te kiezen kun je alles ‘goedpraten’. Ook mooi om te zien hoe percepties in de loop der tijd veranderen.

3) Welke managementboeken raad je aan?

Zelf ben ik altijd op zoek naar boeken met het thema ‘anders denken, anders kijken’, boeken die reflecteren op onszelf. Denk aan schrijvers als Berthold Gunster (‘Omdenken’), Japke-d. Bouma en Jeff Gaspersz.

4) Wat is een goed boek over digitalisering?

Dan zou ik aanraden Jim Stolze te lezen, Algoritmesering, wen er maar aan. Een boek dat vooral heel praktisch is en zaken helder uitlegt. Stolze is daarnaast een bevlogen spreker die je op een eenvoudige en duidelijk route meeneemt.

5) Wat vind je een must-read over het accountantsvak?

Hoewel het boek al uit 2004 stamt, komt Onthullingen over Accountants van Gert Greveling en Brenda Westra als eerste bij me op. Hun boek geeft een aardige inkijk in ons beroep en met name ons gedrag (zeker in de jaren ’80 en ’90). Hoofdstuk 1 en 2 vind ik daarbij het meest herkenbaar want deze zijn luchtig geschreven.

6) Wat lees je om te ontspannen?

Alles van de Australische schrijver Matthew Reilly. In zijn actiethrillers zit een enorm tempo. Wat hij laat gebeuren is onwerkelijk, maar (net) geen science fiction. De beschreven acties zijn onbeschrijfelijk. Michael Crichton (o.m. Jurassic Park) heeft dat ook, alleen ligt het tempo een stuk hoger, net als het niveau van actie. Als je het boek leest word je meegezogen en kom je even helemaal los van de dagelijkse beslommeringen. Wil ik iets meer rust dan pak ik Dick Francis, een Engelse thrillerschrijver wiens verhalen zich altijd afspelen in de paardenwereld.