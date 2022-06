BOEKDELEN (5) | Financial Shenanigans

Vakliteratuur, romans, reconstructies – de echte accountant is een fervente lezer. Daarom helpt Accountancy Vanmorgen accountancyprofessionals hun boekentips delen. Joeri Frietman, Senior Manager Forensic Audit Support bij Mazars, bespreekt zijn favoriete vakliteratuur.

1) Wat is een absolute must read voor accountants?

‘Financial Shenanigans. How to Detect Accounting Gimmicks & Fraud in Financial Reports’ van Schilit & Perler. Beide auteurs bespreken op toegankelijke wijze allerlei verschillende fraudecasuïstiek. Erg nuttig om er eens bij te pakken bij het opstellen van een frauderisico-analyse. Je verbaast je over de vele manieren waarop het management een betere voorstelling van zaken kan geven.

2) Wat heb je zelf geleerd van dit boek?

Een eye-opener was voor mij de manier waarop het management een gunstiger beeld van de onderneming kan geven door zelfs het cash-flow statement te manipuleren. Deze fraudevorm had ik, voordat ik het de eerste keer las in 2010, nog niet op mijn netvlies.

3) Wat zou jouw kritiek op dit boek zijn?

Het boek richt zich vooral op earnings management. Het was nog vollediger geweest als ze ook de verschillende manieren hadden behandeld waarmee het management de balans kan oppoetsen.

4) Welk vakantieboek kun je vakgenoten aanraden?

Meestal raad ik een fraudeboek aan, maar laat ik dit keer eens een fictieboek aanbevelen. Ik kies voor ‘Alle tijd’ van Ronald Giphart, een mooi boek over vriendschap dat grotendeels plaatsvindt in Utrecht. Leest erg prettig op een strandbedje.

5) Hoeveel uur per maand lees je een boek?

Ik lees 2 à 3 boeken per maand. Daar ben ik naar schatting zo’n 10 tot 12 uur mee zoet.

6) Welk (management)boek vind jij overschat?

Patrick van Veen, Mijn baas is een aap. Ik vond de auteur wel erg stigmatiserend over bedrijfsleiders en managers. Lang niet alle bazen zijn apen. De mijne bijvoorbeeld.