CEA en RPO sleutelen aan opzet accountantsopleiding

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) en de Raad voor de Praktijkopleidingen (RPO) zijn het project ‘Stip aan de Horizon’ gestart. Dat heeft als doel een toekomstbestendige accountantsopleiding op te leveren.

Beide organisaties constateren dat ‘de studeerbaarheid en aantrekkelijkheid van de accountantsopleiding onder druk staan’. Met het project willen ze een blauwdruk van de opleiding voor de komende jaren neerleggen. ‘De huidige ontwikkelingen in de samenleving vragen steeds meer van de accountant en dus ook van de accountantsopleiding. Dat roept de vraag op of de opleiding aan deze verwachtingen kan blijven voldoen.’ Voor het project wordt met mensen uit het onderwijs- en werkveld, onder wie ook studenten en trainees, onderzocht hoe de accountantsopleiding (binnen de huidige wet- en regelgeving) in de komende jaren toekomstbestendig en aantrekkelijk kan blijven.

Drie sessies

Aandachtspunt is onder meer het verbeteren van de effectiviteit en efficiency van de accountantsopleiding. Een onderzoeksgroep van de Universiteit van Maastricht begeleidt drie sessies waarin wordt gekeken naar bouwstenen voor een toekomstbestendige en studeerbare accountantsopleiding, een schematische weergave van een ‘studentreis’ en het ideale portfolio van een startbekwame accountant, met een optimale verantwoordingscyclus en minimale voorwaarden voor een goede samenwerking en kennisdeling tussen theoretische opleiding en praktijk. Een klankbordgroep van vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en de beroepspraktijk toetst tussentijds de resultaten van de sessies.