CEA ‘kwetsbaar’ door geringe omvang

De Commissie Evaluatie Eindtermen is kwetsbaar, zo staat te lezen in het deze week gepubliceerde jaarverslag. Dat komt door de geringe omvang van het bureau en de capaciteit die nodig is om tot fundamentele veranderingen in de accountantsopleiding te komen.

Op 1 mei 2022 werd het bureau van de CEA uitgebreid met een governance officer voor 0,8 fte. Deze moet primair zorgdragen voor de implementatie en naleving van nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving en bijdragen aan de bedrijfsvoering van CEA. In september ontstond er een vacature voor de functie kwaliteitsadviseur onderwijs. Sinds 1 mei 2022 is de formatie van het bureau uitgebreid met een governance officer (0,8 fte). ‘Door krapte op de arbeidsmarkt is het in 2023 nog niet gelukt om de vacature van kwaliteitsadviseur onderwijs en van governance officer in te vullen, ondanks inschakeling van recruitment bureaus,’ zo schrijft CEA in het jaarverslag over 2023.

Kerngroep

Het illustreert dat de CEA als organisatie kwetsbaar is, helemaal in het licht van de taak waarvoor de commissie zich gesteld ziet. Zowel het rapport ‘Tijd voor heldere keuzes’ als het rapport ‘Stip aan de Horizon’ adviseren om de eindtermen grondig te herzien, een conclusie die ook werd getrokken door de Kwartiermakers. In 2023 startte CEA met het samenstellen van een brede werkgroep om het project ‘Herziening Eindtermen’ vorm te geven. Medio maart maakte de CEA bekend dat Joost Waals is benoemd tot voorzitter van de Kerngroep Herziening Eindtermen. De eerste taak van de kerngroep is het definiëren van het benodigde raamwerk voor de nieuwe eindtermen.

Download hier het jaarverslag.