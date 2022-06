Laat de waan van de dag niet regeren

Op veel accountants- en administratiekantoren is het momenteel alle hens aan dek. Ondanks de hoeveelheid werk doen ze er goed aan kritisch naar de organisatie te kijken. Is het kantoor klaar voor de toekomst? Kunnen bedrijfsprocessen efficiënter? Met online boekhoudsoftware blijft het accountantskantoor ook de komende tien jaar relevant.

Op veel kantoren regeert de waan van de dag. Klanten staan in de rij voor uiteenlopende financiële diensten. Naast het gewone werk kloppen ondernemers aan voor verantwoording van NOW- en TLV-aanvragen. Met de huidige personeelstekorten is de werkdruk zo hoog dat een aantal kantoren tijdelijk geen nieuwe klanten aanneemt. Terwijl automatisering en digitalisering onderscheidende factoren zijn, ondervinden MKB-accountants vooralsnog geen concurrentie van kantoren die innovatieve koplopers zijn. Er is immers werk genoeg.

Groeiende kloof tussen kantoren

Vooral kleinere kantoren kunnen nog slagen maken. Zo blijkt uit het onderzoek De Digitale Accountant, dat vorig jaar werd uitgevoerd door drie hbo-opleidingen, de NBA, de SRA en een aantal mkb-accountantskantoren. De onderzoekers constateren een groeiende kloof tussen grotere en kleinere accountantskantoren. Terwijl de eerste groep de technologische ontwikkelingen nauwlettend volgt, houdt de tweede groep juist vast aan een traditionele manier van werken.

Voor een deel ligt het aan de vaak wat oudere vennoten. Zij zijn minder geneigd digitale oplossingen te omarmen en vinden dat de huidige werkwijze nog succesvol is. Op deze kantoren worden nog schoenendozen met bonnen of mappen met facturen aangeleverd. Medewerkers zijn gewend om aangiften handmatig in te voeren; planningen worden met Excel bijgehouden. Sommige kantoren vinden dat ze al gedigitaliseerd zijn, omdat ze de stukken scannen en als pdf aan de klant versturen. Maar ook deze werkwijze leidt tot onnodige handelingen. Met de huidige technologie kan alles papierloos.

Krappe arbeidsmarkt



Er zijn prangende redenen om te innoveren. Gestroomlijnde processen leiden tot meer efficiëntie: daarmee gaan de kosten omlaag en stijgt de winst. Ook verbetert de kwaliteit van rapportages omdat de technologie de kans op fouten vermindert en compliance-richtlijnen automatisch worden nageleefd. Daarnaast levert het tevreden medewerkers op. Zij hoeven geen gegevens meer in te kloppen en te verwerken. Het werk wordt daarmee leuker. Dat is nogal belangrijk in een krappe arbeidsmarkt: een organisatie met goedlopende processen trekt jong en ambitieus talent.

Denk na hoe je relevant blijft



Digitalisering is daarnaast noodzakelijk omdat steeds meer ondernemers het verwachten. De klant anno 2022 verlangt meer van zijn accountant dan een fraai vormgegeven jaarrekening en tijdig btw-aangiften. Regelmatig en toekomstgericht advies: dàt is waar de ondernemer behoefte aan heeft. Online boekhoudsoftware is daarbij de sleutel tot succes.

Met e-Boekhouden.nl zit de accountant bovenop de kpi’s van de klant. Dankzij webshop- en bankkoppelingen met het platform worden alle gegevens automatisch in de boekhouding geladen.Er komt geen medewerker aan te pas, de ondernemer hoeft zelf niets aan te leveren. De data zijn juist, volledig en actueel. Dat is een fijne win-win situatie: kantoren kunnen de klant voorzien van waardevolle inzichten. Die vormen de basis voor een goed gesprek over toekomstige kansen en uitdagingen in de markt. Samen met de klant vooruitkijken in plaats van terugkijken: daarmee blijven accountantskantoren de komende tien jaar relevant.

Vinger aan de pols

Dankzij e-Boekhouden.nl werken kantoren prettig en eenvoudig samen met klanten. Die samenwerking kan verschillen. Sommige ondernemers zullen een deel van de administratie zelf willen doen, andere ondernemers laten het volledig over aan de accountant. In beide gevallen heeft het kantoor realtime inzicht in de bedrijfsvoering en kan de accountant bijsturen als dat nodig is.

Inmiddels werken ruim 5000 accountantskantoren met de software-oplossing van e-Boekhouden.nl. Dat aantal groeit, zo is de verwachting. Kantoren waarderen vooral dat de softwareleverancier ook met accountancyprofessionals meedenkt. De ontwikkelaars van e-Boekhouden.nl houden voortdurend een vinger aan de pols. Waar lopen accountants tegenaan? Waar liggen nog kansen? e-Boekhouden.nl neemt die wensen mee in verdere verbetering van het product.

Daarnaast vinden accountantskantoren het product gebruiksvriendelijk. Dat is vooral ook voor ondernemers belangrijk. Zij kunnen er snel mee uit de voeten en zijn makkelijk te overtuigen om het te gebruiken. Nog een pluspunt: online boekhouden kan vanaf elke locatie. Zolang de pc of laptop een internetverbinding heeft kan de administratie worden ingezien. Zelfs via de smartphone – via een app – kunnen ondernemers de actuele status van hun bedrijfsvoering checken.

