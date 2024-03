Zenvoices lanceert AI-gestuurde regelherkenning

Zenvoices heeft een expertise als het op het AI gestuurd automatiseren van factuurverwerking aankomt. Het is samen met pilotgebruikers nu gelukt om volledig AI gestuurde factuurregelherkenning te ontwikkelen, meldt de Bennekomse softwaremaker. Hiermee is het mogelijk om factuurregels uit iedere documentsoort realtime te herkennen en te verwerken tot een boeking naar wens.

Se AI-gestuurde regelherkenning beschikbaar voor alle gebruikers met een Basis, Pro of Compleet abonnement. “Met de introductie van regelherkenning zetten we een grote stap in onze missie om het factuurverwerkingsproces van onze gebruikers volledig te automatiseren”, meldt Zenvoices. “Dankzij onze regelherkenningtechnologie kunnen nu ook complexe facturen volledig automatisch geboekt worden, waardoor onze gebruikers nog meer tijd besparen.”

Regelherkenning in Zenvoices is volgens het softwarebedrijf uniek doordat de herkenning van factuurregels voor 100% wordt uitgevoerd door een realtime zelflerend AI model. De kunstmatige intelligentie in Zenvoices herkent zelf de tabellen met regels op zowel e-facturen als niet e-facturen zoals PDF- ,Word- en Excelbestanden. Dit levert een enorme tijdswinst en betrouwbaarheid in de herkenning op, licht Zenvoices toe.

De gebruiker kiest vervolgens zelf welke regels op een factuur wel en niet herkend moeten worden en bepaalt door middel van slimme boekingstools de manier waarop de herkende regels geboekt moeten worden. De zelflerende software onthoudt de gewenste boekingswijze en kan daarna betrouwbaar het boeken van de factuur overnemen van de gebruiker.

Gebruikers lieten eerder op LinkedIn al weten enthousiast te zijn over deze toevoeging in Zenvoices. Janine van Vliet-Docter, geldstroomexpert, zei: “Dit wordt een aardverschuiving in boekhoudersland.” Pilotgebruiker Iris Meulendijks van Advies Anno Nu over deze nieuwe functionaliteit: “We gebruiken regelherkenning onder andere om verschillende soorten kosten die op één factuur staan te splitsen, simpelweg op basis van een omschrijving. Denk bijvoorbeeld aan transportkosten die je niet wil vermengen met inkoop. Een enorme tijdsbesparing dat je deze facturen nu ook automatisch kunt laten verwerken.”

Live bekijken hoe de AI factuurregelherkenning werkt in Zenvoices? Op 27 maart is CEO en lead developer Nik Schuiling aanwezig bij het Seminar elektronisch factureren & scan herken van boekingsdocumenten en de invloed van AI, georganiseerd door Onderzoeksbureau GBNED, om de zelflerende regelherkenning in Zenvoices live te demonstreren.