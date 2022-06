BOEKDELEN (4) | Blink

Vakliteratuur, romans, reconstructies – de echte accountant is een fervente lezer. Daarom helpt Accountancy Vanmorgen accountancyprofessionals hun boekentips delen. Communicatieadviseur Jan-Willem Wits, met veel klanten in de accountancy, bespreekt zijn favoriete vakliteratuur.

1) Wat is volgens jou een must read voor accountants?

Als theoloog moet ik natuurlijk zeggen de Bijbel, maar laat ik voor deze rubriek hier kiezen voor Blink van Malcolm Gradwell.

2) Wat is de belangrijkste boodschap van Gradwell?

Zijn boek gaat over hoe we veel beslissingen vaak in een ‘split second’ maken, vanuit een soort innerlijke intuïtie. Daarna zoeken we de argumenten om het besluit te rechtvaardigen dat we eigenlijk meteen al ‘zagen’. In heel veel fraudezaken of andere dossiers waarin het mis ging met accountants heb ik vaak gemerkt dat het ‘onderbuikgevoel’, de intuïtie, uitgeschakeld leek. Denk aan de directeur van een woningcorporatie die opschepte over zijn dure Mercedes, een simpel bedrijf met een oerwoud aan vennootschappen en dochtermaatschappijen of een goededoelenorganisatie die 40 procent van de omzet uitgaf aan ‘direct marketing’ en waarvan de oprichters een marketingbedrijf bleken te hebben.

3) Wat heb je zelf praktisch aan dit boek gehad?

Als zzp’er heb je het niet altijd voor het kiezen als het aankomt op opdrachtgevers. Bij opdrachten waar gedonder ontstond, zo zie ik nu, heb ik altijd een soort ‘negatieve intuïtie’ genegeerd. Dit boek herinnert mij eraan dat ik naar mijn eerste gevoel moet luisteren.

4) Welk boek kun je aanraden voor de vakantie?

Alle boeken van Michael Dobbs, op wiens boeken de serie House of Cards is gebaseerd. Dobbs was zelf woordvoerder van Margaret Thatcher. Zijn inktzwarte thrillers over het politieke bedrijf lezen niet alleen als een trein, maar zijn – weliswaar wat uitvergroot – ook herkenbaar.

5) Hoeveel uur per maand besteed je aan het lezen van boeken?

Te weinig, maar ik probeer elke dag tenminste een uur te lezen, waarbij ik meestal fictie en non-fictie combineer of afwissel.

6) Waarom is boeken lezen nog belangrijk nu er zoveel andere media zijn om informatie uit te halen?

Boeken gaan met je verbeelding aan de haal en nemen je aan de hand van de schrijver mee op een onverwacht avontuur. Ik vind het bijzonder knap dat er nog steeds zoveel originele en verrassende boeken verschijnen. Bovendien moet je boeken lezen uit solidariteit met de schrijvers die zoveel moeite steken in een boek. Er zijn maar heel weinig schrijvers die er (goed) van kunnen leven en vertalers verdienen al helemaal niets.

7) Welk managementboek is volgens jou overschat?

Het grote gevecht van Jeroen Smit over Paul Polman, de ex-ceo van Unilever, is geweldig goed geschreven maar had wel een onverwacht effect op mij. Ik had Polman net als zoveel andere mensen altijd heel hoog zitten, als een soort wereldkampioen Maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dit boek ontdekte ik steeds meer een narrige en eigenwijze narcist die misschien wel een revolutionaire visie had, maar voor zijn omgeving bijzonder vervelend was. De wereld verbeteren, maakt je niet per se aardig(er).