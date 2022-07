Belastingdienst compenseert voorlopig alleen toeslagouders die naar rechter stapten

Vanaf augustus komt de Belastingdienst bijna alleen nog toe aan ouders die via de rechter hebben afgedwongen om op tijd behandeld te worden. Dat meldt de Volkskrant op basis van gegevens die staatssecretaris Aukje de Vries aan de Kamer gaf.

Dat de belastingdienst prioriteit geeft aan gedupeerden die voorrang krijgen van de rechter komt doordat steeds meer toeslagenouders de rechter inschakelen. Zij willen niet jarenlang wachten op de integrale beoordeling van hun zaak. De consequentie is evenwel dat een grote groep gedupeerden van de toeslagenaffaire nóg langer moet wachten op een schadevergoeding. Wie zich eind 2021 of in 2022 heeft aangemeld als gedupeerde, is volgens de jongste planning pas in 2025 of 2026 aan de beurt voor een zogeheten integrale beoordeling.

Omslagpunt

Slachtoffers van de toeslagenaffaire krijgen van de rechter vaak gelijk vanwege de overschrijding van de wettelijke termijn van een jaar. Met de stijging van het aantal beroepen wegens ‘niet tijdig beslissen’, van 88 in maart tot 280 in mei, verwacht staatssecretaris Aukje de Vries dat in augustus het omslagpunt wordt bereikt: dan is alle capaciteit voor integrale beoordelingen van het Uitvoeringsorgaan Herstel Toeslagen (UHT) nodig voor toeslagenouders met voorrang door een rechterlijke uitspraak.

Schrijnende gevallen

Alleen zeer schrijnende zaken van gedupeerden kunnen daarnaast nog met urgentie in behandeling worden genomen, aldus de staatssecretaris. Mocht het aantal beroepen na augustus bovendien verder toenemen, dan kunnen die niet meer allemaal binnen de door de rechter opgelegde termijn voorrang krijgen. Dan zal de overheid vaker dwangsommen moeten betalen, is de verwachting.

Bron: De Volkskrant

Foto: Martijn Beekman