Volgend jaar meer kans op SDE++-subsidie voor duurdere technieken

Ondernemers die aan de slag gaan met warmteprojecten en projecten met energie uit moleculen, maken in 2023 meer kans op subsidie uit de SDE++-regeling. Voor deze relatief dure technieken komt er een gegarandeerd budget.

In de huidige regeling is er nog één budget beschikbaar voor alle technieken samen. Technieken die minder subsidie nodig hebben in euro’s per verminderde ton CO2-uitstoot krijgen als eerste subsidie. Het idee erachter is dat daarmee zoveel mogelijk CO2-vermindering wordt gerealiseerd tegen zo laag mogelijke kosten.

Drie hekjes

Daarmee is de regeling wat minder vriendelijk voor technieken die nu nog meer subsidie nodig hebben om rendabel te zijn. ‘Deze zijn alleen wel onmisbaar voor de energietransitie. Daarom komt er een reservering binnen het budget (‘hekje’) voor bepaalde groepen van technieken. Dit noemen we ‘domeinen’. Er komen hekjes om deze drie energiedomeinen: lage temperatuurwarmte, hoge temperatuurwarmte en energie uit moleculen, zoals waterstof en groen gas’, licht de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland toe. Waarschijnlijk zal per domein € 0,75 miljard worden gegarandeerd, uitgaande van een totaalbudget van € 5 miljard voor de SDE++ in 2023.

Daarnaast kunnen projecten met technieken binnen deze drie domeinen ook een groter deel van de onrendabele top vergoed krijgen. De onrendabele top is het verschil tussen wat het kost en oplevert om duurzame energie op te wekken of CO2 te verminderen. ‘Hiervoor gaat de zogenoemde maximale ‘subsidie-intensiteit’ binnen de gegarandeerde budgetten omhoog, van € 300 naar € 400 per ton verminderde CO2-uitstoot.’ Het ministerie voor Klimaat en Energie en de RVO gaan de door minister Jetten voorgestelde veranderingen verder uitwerken. De nieuwe SDE++ moet toestemming hebben van de Europese Commissie.

Geen garanties voor wind- en zonnestroom

Projecten met afvang en gebruik van CO2 (CCU), afvang en opslag van CO2 (CCS) en hernieuwbare elektriciteit kunnen volgens het huidige voorstel niet op een garantiebudget rekenen. In deze groep vallen projecten met zonnestroom en windturbines. ‘Voor het deel van € 2,75 miljard buiten de gegarandeerde budgetten om komen projecten voor CCS, CCU en hernieuwbare elektriciteit in aanmerking.’ Overigens is het resterende SDE++-budget ook beschikbaar voor projecten die binnen de hekjes niet aan bod komen omdat het gegarandeerde budget al is vergeven.

De voorgestelde wijzigingen maken de SDE++ naar verwachting op korte termijn iets minder kosteneffectief, verwacht de RVO. ‘Dit komt doordat er waarschijnlijk meer geld naar duurdere, minder rendabele technieken gaat. Daarom gaat de minister de gevolgen van de veranderingen regelmatig bekijken en zo nodig bijstellen.’