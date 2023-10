Aanvragen SDE++ tweemaal zo hoog als beschikbaar budget

Ondernemers hebben in de afgelopen aanvraagronde van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 16,3 miljard euro subsidie aangevraagd. Dat is ruim tweemaal zoveel als het budget van 8 miljard euro.

Dat meldt minister Jetten van Klimaat en Energie in een brief aan de Tweede Kamer. De SDE++ was open voor aanvragen van 5 september tot en met 5 oktober. Bij de RBVO kwamen 1.970 aanvragen binnen van bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare (duurzame) energie opwekken of met bepaalde technieken de CO2-uitstoot verminderen. De aanvragen worden nu beoordeeld.

Het grootste deel van het subsidiebudget is aangevraagd voor projecten voor de afvang, opslag en gebruik van CO2 (7,6 miljard euro). Ondernemers vroegen dit jaar meer dan het dubbele aan voor het opwekken van duurzame energie door vergisting en vergassing van biomassa, en de productie van hernieuwbare brandstoffen. Het aangevraagde subsidiebedrag voor deze technieken steeg van ongeveer 1,3 miljard euro in 2022 naar bijna 3 miljard in 2023.

Meer aanvragen voor minder rendabele technieken en zonnepanelen

Er waren voor het eerst gereserveerde budgetten (‘hekjes’) voor technieken die nu nog minder rendabel zijn, maar op de lange termijn belangrijk zijn voor de energietransitie. Voor technieken die lagetemperatuurwarmte, hogetemperatuurwarmte en moleculen (groen gas en waterstof) produceren was elk 750 miljoen euro subsidie gereserveerd. Ondernemers vroegen bij elk van die technieken voor een hoger bedrag aan dan het gereserveerde bedrag.

Het aantal aanvragen voor zon-PV-installaties (zonnepanelen op daken, op water of in zonneparken) en windmolens op land is na een flinke daling in 2022 weer gestegen. Vooral voor de opwek van windenergie vroegen ondernemers veel meer aan: 458 miljoen euro ten opzichte van 108 miljoen euro in 2022.