Fiod zoekt bij administratiekantoor naar bewijs sigarettenfraude

De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst heeft bij administratiekantoor Gielen & Kole de administratie van Botlek Stores in beslag genomen. De Fiod zocht naar bewijzen voor grootschalig gesjoemel met accijnsvrije rookwaar. Dat meldt het Financieele Dagblad.

Het administratiekantoor uit Valkenswaard is geen verdachte in de fraude, zo blijkt uit de reportage in het FD. Directeur Frank Gielen laat in de krant weten dat hij de samenwerking met Botlek Stores, van waaruit de fraude zou hebben plaatsgevonden, in april 2022 heeft opgezegd. ‘Daarna heb ik er niets meer van gehoord. De verdenking van accijnsfraude was voor mij een verrassing. De Douanevergunning is vorig jaar nog verlengd. Ik tast volledig in het duister’, aldus Gielen. Botlek Stores, dat ook in Valkenswaard een vestiging heeft, was sinds 2020 klant bij Gielen & Kole. Het kantoor, een vennootschap onder firma, bestaat sinds 2001.

Vrijgesteld

De vermeende fraude draait om de verkoop van sigaretten aan zeevarenden. Zij hoeven geen accijnzen te betalen. Het Rotterdamse havenwarenhuis Botlek Stores leverde de goedkope rookwaar aan schepen die in het Botlek-gebied aanmeerden. De Fiod raakte gealarmeerd toen Botlek Stores uitgerekend in de coronatijd – toen het veel moeilijker was aan boord van schepen te kopen – aanzienlijk meer sigaretten begon af te nemen van producenten als Philip Morris. Fiod en douane vermoeden dat ‘accijnsvrije goederen’ niet naar scheepsbemanningen zijn gegaan, maar zijn verkocht in het circuit van supermarkten, nachtwinkels en particulieren. Lucratieve handel, zo weet de krant: uit bonnen van Botlek Stores, bekend bij het FD, blijkt dat voor een slof Marlboro Red accijns- en belastingvrij €22 werd gerekend. De reguliere prijs op internet bedraagt €82. Dat is een mooie marge. De staat schiet er dus veel bij in. Fiod en de douane schatten minimaal €1,6 mln.

Failliet

Botlek Stores werd eind jaren vijftig opgericht. Het warenhuis leverde allerlei producten aan schepen maar was ook een geliefde ontmoetingsplaats van zeelieden. Medio 2019 nam Bas van P., hoofdverdachte in de fraude, het bedrijf over van Peter Dekker, zoon van de grondlegger. Omdat lonen niet meer werden uitbetaald, vroegen werknemers het faillissement aan. Dat werd begin augustus uitgesproken.

Bron: FD, Fiod.