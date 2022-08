Accountant neemt petje af voor gevluchte SLM-directeur

Paul de Haan werd in 2020 gevraagd de noodlijdende Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) weer van de grond te krijgen. Twee jaar later sloeg hij op de vlucht, beschuldigd van fraude en wanbeleid. Volgens de onderzoekend accountant is er weinig mis met het beleid van De Haan. ‘Integendeel, ik zeg: petje af.’

De 47-jarige De Haan is ervaren als bestuurder in de vliegwereld. Hij zat eerder twaalf jaar achter de knuppel van Kenya Airways. Twee jaar terug werd hij door de Surinaamse staat gevraagd om als nieuwe CEO de SLM te reorganiseren – want de schulden rezen de pan uit. Zo gezegd, zo gedaan. Dure leasetoestellen gingen de deur uit en waterflesjes en dure koffiemachines werden taboe op kantoor. In het personeelsbestand werd ook gesneden: zeshonderd werknemers op een vloot van drie vliegtuigen was aan de royale kant. ‘Als een controller per dag drie rekeningen moet versturen en toch zegt dat hij het druk heeft, ben je bij mij aan het verkeerde adres’, zegt De Haan tegen het Brabants Dagblad.

Vertrekregeling en kosten saneren vielen verkeerd

Een vrijwillige vertrekregeling moest uitkomst bieden, maar dat is juist waar het mogelijk is misgelopen. SLM weer gezond maken was het plan, maar niet ten koste van de baan van vrienden en familieleden van politici. De raad van commissarissen roerde zich, waarna een nieuwe president-commissaris werd aangesteld. De Haan maakte samen met hem een herstructureringsplan.

Alleen maakte de oorlog in Oekraïne ook in Suriname de brandstof heel duur. Meer snijden in de kosten was nodig: gratis vliegen voor commissarissen kon niet meer. Daarna zegde de meerderheid van de raad van commissarissen het vertrouwen op. De Haan werd openlijk crimineel genoemd en het parlement vroeg om opsluiting. Toen ook bedreiging volgde, besloot hij te vluchten. Vorige week was hij met zijn gezin weer terug in Nederland.

Geen aanwijzingen

Ondertussen is RA Ron Wijnstekers (ex-KPMG) voor president Santokhi aan het nagaan wat er nu bij SLM is gebeurd. ‘We hebben geen aanwijzingen gevonden voor onrechtmatige betalingen aan externen. Integendeel, afgaande op wat wij zien, zeg ik over het werk van de president-commissaris en de CEO: petje af’, verklaart hij. ‘Ik begrijp de onrust over het inhuren van externen, maar het is de vraag of Suriname zelf de benodigde expertise in huis heeft. Een uurtarief van 200 euro lijkt torenhoog, maar internationaal is het goedkoop. Wat er nu in de media wordt geschreven over De Haan, is buitensporig.’

