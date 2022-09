Hoogleraren: grens in zicht aan wat we van accountants mogen verwachten

Met de verplichte controle van duurzaamheidsrapportages, vanaf 2024, is de grens bereikt van wat we van accountants mogen verwachten. Dat schrijven de hoogleraren Lineke Sneller en Ruud Vergoossen vandaag in het Financieele Dagblad.

Beursfondsen en ondernemingen vanaf 250 werknemers moeten vanaf 2024 gaan rapporteren over ecologische, sociale en governance-aspecten van de bedrijfsvoering. Ook moeten zij rapporteren over de effecten van hun ondernemingsactiviteiten op milieu, mens en maatschappij. Nieuw is ook dat de door ondernemingen verstrekte duurzaamheidsinformatie moet worden gecontroleerd door een accountant of andere onafhankelijke verlener van assurance-diensten, een markt die zich nog moet ontwikkelen.

Kennisintensiever

Dit alles wordt bepaald door de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Een set van European Sustainability Reporting Standards (ESRS) moet voor standaardisatie zorgen en greenwashing tegen gaan. De ontwikkeling betekent een aanmerkelijke uitbreiding van de accountantsopleiding voordat een accountant assurance mag verlenen bij een duurzaamheidsrapportage. Volgens Lineke Sneller (hoogleraar Interne beheersing aan Nyenrode Business Universiteit) en Ruud Vergoossen (hoogleraar Corporate Reporting aan Universiteit Maastricht en Nyenrode Business Universiteit) maakt dit het accountantsberoep nog kennisintensiever. ‘Waar de regelgeving voor financiële verslaggeving is uitgedijd, en IT, juridische zaken, risicomanagement en actuariaat steeds meer kennis van de accountant zijn gaan vragen, zal nu een nieuw vakgebied duurzaamheidsrapportage toegevoegd worden. De vraag is in hoeverre je zo’n toenemende hoeveelheid specialistische kennis mag verwachten van individuele accountants’, schrijven zij op de opiniepagina van het FD.

Specialisme

De twee hoogleraren denken dat de grens van kennisintensiteit is bereikt. Ze vinden het positief dat de CSRD de mogelijkheid openlaat voor het ontstaan van een beroepsgroep van duurzaamheidaccountants. ‘In onze ogen moet de accountant bij de controle meer dan nu gaan steunen op het werk van andere specialisten. De accountant moet wel de samenhang bewaken en moet het overkoepelend oordeel kunnen geven.’

Lees hier het artikel in het FD.