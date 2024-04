KPMG verwacht dat CSRD zal leiden tot verklaringen met beperking

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht ondernemingen om te rapporteren over klimaatimpact, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur. Desondanks ziet KPMG dat niet alle organisaties afdwingbare doelstellingen hebben gedefinieerd. Informatie over boekjaar 2024 moet begin 2025 worden opgeleverdDit schrijft KPMG in haar Klimaatbrief 2024. Mariska van de Luur, lid van de Raad van Bestuur van KPMG en Head of Assurance: ‘Om ons heen zien we de gevolgen van het veranderende klimaat. De actiemodus moet omhoog; terwijl de nieuwe regelgeving complex en omvangrijk is, en de tijd om te implementeren kort. Als de klimaatplannen niet verankerd zijn in de strategie van bedrijven, zullen we als wereld onze doelen niet halen. Tegelijk moeten we ervoor waken dat bedrijven deze regels slechts beschouwen als een kwestie van compliance, of het zien als vulling voor een mooi jaarverslag. De intrinsieke motivatie die we bij diverse bedrijven zien, zou daarmee teniet worden gedaan. Dat is zonde.’

Geen afdwingbare doelstellingen

In haar controleverklaringen over boekjaar 2023 heeft KPMG een indicatie gegeven hoe bedrijven hun klimaatbeleid hebben toegelicht, en of risico’s op onjuistheden in de jaarrekening zijn onderkend. Met alle organisaties zullen de accountants van KPMG dit jaar kritische gesprekken voeren. KPMG dringt erop aan om de nieuwe regelgeving tijdig te implementeren en doeltreffend te rapporteren over ESG-prestaties. Ondanks de groeiende ambities constateert KPMG dat door sommige organisaties nog geen afdwingbare doelstellingen zijn gedefinieerd. Daardoor is de invloed op de waardering van activa op dit moment nog relatief beperkt. Beperkingen in het kwantificeren van langere termijn klimaateffecten in huidige waarderingsmodellen en tijdsbestek versterken dit.

Verklaring met beperking

Van de Luur: ‘Met alle beursgenoteerde bedrijven die wij controleren, voeren onze accountants constructief kritische gesprekken. In onze controleverklaring geven wij een indicatie of deze bedrijven in lijn met hun klimaatbeleid rapporteren, en of wij onjuistheden zien op dit vlak. Onze accountants kunnen dan een verklaring met beperking afgeven. Dit hoeft niet onmiddellijk zorgwekkend te zijn; het sluit aan bij deze implementatiefase waarin wordt geleerd. Wij handelen hierbij vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als accountants om dergelijke signalen door te geven aan de samenleving.’