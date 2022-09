Medewerkers Belastingdienst verdacht van doorspelen kentekengegevens aan criminelen

Twee voormalige medewerkers van de Belastingdienst staan terecht op verdenking van het doorgeven van kentekens en bijbehorende gegevens uit de bedrijfssystemen van de fiscus aan criminelen. Het gaat om een 47-jarige vrouw uit Barendrecht en een 31-jarige man uit Maassluis, meldt het Openbaar Ministerie. De vrouw was leidinggevende van de man.

Onderzoek Rijksrecherche

De Rijksrecherche startte in 2021 een onderzoek op basis van ontsleutelde Encrochatberichten. Daaruit bleek dat de twee verdachten in hun hoedanigheid als rijksambtenaar bedrijfssystemen van de Belastingdienst raadpleegden. Dat deden zij om kentekens en bijbehorende gegevens – zoals tenaamstellingen, naam, adres en automerk – te verstrekken aan criminelen. Volgens het OM maakten de twee zich hieraan schuldig in de periode van 29 maart 2017 tot en met hun aanhouding op 28 maart 2021.

Contact met criminelen

In totaal zijn volgens justitie door de verdachten 216 kentekens opgevraagd in de bedrijfssystemen van de Belastingdienst. De gegevens werden via Encrochat uitgewisseld met criminelen, meldt het OM. De mannelijke verdachte kreeg hiervoor 50 tot 200 euro per verstrekt kenteken. De vrouw zegt de informatie in ‘goed vertrouwen’ te hebben verstrekt aan de man en geen geld te hebben ontvangen.

Strafeis

Het OM verdenkt beiden van schending van het ambtsgeheim en het plegen van computervredebreuk. De officier eiste hierom bij de rechtbank Overijssel voor beiden een verbod om de functie als ambtenaar te bekleden voor de duur van vijf jaar. De mannelijke verdachte wordt bovendien ambtelijke corruptie verweten, omdat hij vergoedingen ontving voor verstrekte vertrouwelijke informatie. In verband daarmee werden onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van 24 en 18 maanden geëist. Het OM verzocht de rechtbank bovendien te bepalen dat de mannelijke verdachte zijn wederrechtelijk verkregen voordeel van 21.100 euro dient te betalen aan de Staat.