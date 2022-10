Tweede Kamer wil plan van aanpak om toeslagen in 2030 af te schaffen

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen van de Kamerleden Van Weyenberg en Maatoug, waarin het kabinet wordt verzocht ‘een plan van aanpak met concrete acties en uitvoerbare scenario’s voor te bereiden om de toeslagen in 2030 afgeschaft te hebben.’ De Kamer moet hierover voor 1 mei 2023 worden geïnformeerd.

In het coalitieakkoord is al de ambitie uitgesproken om de toeslagen af te schaffen. Deze kabinetsperiode wordt al een eerste stap gezet via de nieuwe financieringssystematiek voor de kinderopvang. De indieners van de motie overwegen ‘dat een fundamentele stelselhervorming een grote inzet van de uitvoering vraagt en daarom tijdig moet worden voorbereid’. Daarom wordt het kabinet met de motie nu verzocht om aan een concreet plan voor afschaffing in 2030 te gaan werken.

Staatssecretaris De Vries liet in een debat op 6 oktober weten het oordeel over de motie aan de Kamer te laten. Die heeft nu met een grote meerderheid ingestemd met het voorstel.

Motie-Van Weyenberg/Maatoug (36200, nr. 87)