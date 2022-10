Wetsvoorstel online oprichting BV’s aangepast

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) heeft enkele aanpassingen doorgevoerd in het wetsvoorstel dat de oprichting van online besloten vennootschappen (bv’s) mogelijk moet gaan maken. Dat blijkt uit een nota van wijziging die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Statutenwijziging in het Engels mogelijk

Het via de nota van wijziging nieuw voorgestelde artikel 176 lid 2 bepaalt dat de akte van oprichting van een besloten vennootschap die wordt opgericht bij elektronische notariële akte, kan worden verleden in de Engelse taal. Het betreft implementatie van de optie in de tweede zin van artikel 13 nonies, derde lid, van de richtlijn. De richtlijn regelt niet de mogelijkheid een dergelijke Engelse akte te wijzigen via een in het Engels verleden akte van statutenwijziging. Die mogelijkheid was tot nu toe daarom ook niet opgenomen in het wetsvoorstel. Naar aanleiding van vragen hierover in het verslag van de VVD-fractie en de CDA-fractie wordt met deze nota van wijziging geregeld dat een akte van statutenwijziging in het Engels kan worden verleden in afwijking van artikel 234 lid 1, tweede zin. Daarvoor is vereist dat de vennootschap waarvan de statuten worden gewijzigd is opgericht bij elektronische notariële akte die is verleden in de Engelse taal en dat de taal van de statuten nadien niet is gewijzigd.

Wetsvoorstel online oprichting BV’s

Het voorstel moet online oprichting van BV’s mogelijk gaan maken, door onder meer mogelijk te maken dat de notariële oprichtingsakte op elektronische wijze kan worden verleden, op afstand van de notaris. Verschijnen voor de notaris kan via beeldverbinding in plaats van fysiek, tenzij er vermoeden bestaat van identiteitsfraude of twijfel over de handelingsbekwaamheid van de oprichter.

Nota van wijziging Wetsvoorstel online oprichting BVs