Binnenkort online oprichting besloten vennootschappen mogelijk

Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan een voorstel dat de online oprichting van BV’s mogelijk moet gaan maken. Deze week is er een internetconsultatie gestart over het voorontwerp.

Dit voorontwerp implementeert richtlijn (EU) 2019/1151 en wijzigt Boek 2 Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt. Het voorstel maakt online oprichting van BV’s mogelijk, door onder meer mogelijk te maken dat de notariële oprichtingsakte op elektronische wijze kan worden verleden, op afstand van de notaris. Verschijnen voor de notaris kan via beeldverbinding in plaats van fysiek, tenzij er vermoeden bestaat van identiteitsfraude of twijfel over de handelingsbekwaamheid van de oprichter.

De uiterste datum waarop de Europese richtlijn moet zijn omgezet in Nederlands recht is 1 augustus 2022. De huidige wet- en regelgeving is niet in overeenstemming met de richtlijn en behoeft dan ook aanpassing, door onder meer het elektronisch verlijden van een notariële akte voor de oprichting van een BV mogelijk te maken.

De meer technische praktijkdetails zullen bij verordening door beroepsorganisatie voor notarissen KNB worden vastgesteld. Het is de notaris die een bepaalde digitale vorm van dienstverlening zal moeten aanbieden, waar burgers en bedrijven gebruik van zullen kunnen maken.

Reageren op de internetconsultatie kan tot 12 juli.