Rechter maakt verwijdering uit STAP-register ongedaan

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet de verwijdering van coaching- en trainingsbureau TalentFirst Nederland B.V. uit het STAP-scholingsregister per direct ongedaan maken. Dat heeft de voorzieningenrechter onlangs geoordeeld in een kort geding.

Onderzoeken door ministerie

Met STAP kunnen werkenden of werkzoekenden eens per jaar 1000 euro aanvragen voor scholing om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het ministerie maakte onlangs bekend dat er onderzoeken zijn gestart naar bijna 250 opleiders, na signalen dat opleiders zich met hun aanbod of werkwijze niet aan de subsidievoorwaarden voor het STAP-budget houden. Daarvan waren zes onderzoeken afgerond. Twee van de zes onderzochte opleiders werden voorlopig met al hun opleidingen uit het register gehaald.

TalentFirst

Een van die opleiders is TalentFirst, blijkt nu uit de uitspraak van de voorzieningenrechter. De minister ging over tot het verwijderen omdat zeven opleidingen die TalentFirst aanbiedt niet passen in de Subsidieregeling STAP-budget omdat deze (onder meer) niet gericht zijn op het versterken van de positie op de arbeidsmarkt en TalentFirst zou onvoldoende hebben gereageerd op vermaningen van de minister hierover.

Het bureau heeft echter bereidheid getoond vier opleidingen te schrappen en drie opleidingen aan te passen zodat deze wel vallen onder de Subsidieregeling. De voorzieningenrechter heeft het bureau daarom in het gelijk gesteld.

Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2022:6237