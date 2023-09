Minder animo STAP-budget, pot toch snel leeg

Maandagochtend om 10 uur kon voor de een na laatste keer een STAP-opleidingsbudget worden aangevraagd. De animo was volgens het UWV wat minder dan de vorige keren, maar rond half twaalf was alsnog het budget van 10 miljoen euro alweer vergeven.

Ruim 10.000 mensen dienden een aanvraag in. Het STAP-budget is vanaf deze periode in een andere vorm ingezet: het budget kan alleen nog voor (onderdelen van) OCW-erkende opleidingen worden aangevraagd. De Tweede Kamer had opgeroepen om het STAP-budget meer arbeidsmarktgericht te maken.

Minder belangstelling, wel eerder op

Bij de opening van het digitale loket om 10 uur zaten dit keer minder mensen klaar dan voor de derde periode, aldus het UWV. In totaal waren er ruim 18.000 voorinschrijvingen gedaan om het STAP-budget aan te vragen. ‘Op het hoogtepunt stonden er zo’n 50.000 apparaten in de wachtrij. Mensen staan vaak met meer laptops, telefoons of tablets tegelijk ingelogd. Rond 11:35 was er geen budget meer beschikbaar; dat was vroeger dan in eerdere periodes. Er waren minder opleidingen beschikbaar, waardoor ook het aantal geïnteresseerden minder was,’ zegt Ronald van Zijp, landelijk manager STAP bij het UWV. ‘Toch zijn wij enigszins verbaasd dat het budget al zo snel vergeven is. Ook in deze vorm blijft het STAP-budget onverminderd populair en zien mensen de kansen ervan in om hun arbeidsmarktpositie te verbeteren.’ De vorige ronde was het dubbele budget beschikbaar; toen duurde het tien minuten langer voordat de pot leeg was.

Inmiddels meer dan 300.000 aanvragen

Meer dan 100.000 mensen dienden in de eerste drie aanvraagperiodes van 2023 een aanvraag in. In 2022 werden in vijf rondes ruim 214.000 STAP-aanvragen toegekend. Meer dan de helft van de aanvragers is maximaal mbo-4 opgeleid. Zo’n 58 procent van de aanvragers wil zich met het STAP-budget bijscholen om het huidige werk beter te kunnen doen, 42 procent wil zich omscholen ofwel de mogelijkheid creëren om ander werk te kunnen doen.