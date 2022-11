Belastingdienst introduceert eHerkenning voor professioneel bewindvoerders

Professioneel bewindvoerders kunnen sinds kort met een eigen inlogmiddel (eHerkenning) diensten afnemen voor hun cliënten bij de Belastingdienst. De Belastingdienst roept bewindvoerders op om vóór de komende aangifteperiode het vernieuwde portaal op Mijn Belastingdienst te testen.

“Hoewel professioneel bewindvoerders op dit moment alleen nog toegang hebben tot Mijn Belastingdienst, ben ik blij dat we dit ook echt succesvol voor hen op een veilige manier hebben ontsloten. Eén voor één breiden we de portalen en portaaldiensten hiervoor uit. Daarmee wisselen wij steeds meer informatie digitaal uit”, stelt adviseur Robbi Dijkhuis van de Belastingdienst.

Register

Voor het inloggen moet zowel een bewindvoerder als het bewind geïdentificeerd worden. De bewindvoerder logt hiervoor in op Mijn Belastingdienst met de eHerkenning. Na het invoeren van het cliënt-BSN, de verificatie bij de Raad voor de Rechtspraak, krijgt de bewindvoerder toegang via het register Toezicht van de Rechtspraak. Dit is sinds augustus beschikbaar.

Dijkhuis: “In de eerste maanden hebben professioneel bewindvoerders bijna 600 digitale diensten bij de Rechtspraak afgenomen. Voor de aangiftecampagne willen we groeien naar ruim 75.000 bewinden. De Belastingdienst heeft natuurlijk veel voorzieningen die je met een vrijwillige DigiD-machtiging kunt regelen. Een onder bewind gestelde mag echter zelf geen machtiging afgeven. Daarom wil de Rechtspraak het register uiteindelijk vullen met alle 266.000 bewinden. Nu zijn zo’n 83.000 relaties tussen bewindvoerders en cliënten, met uitspraak van de Rechtbank, bruikbaar en beschikbaar in het register. Het potentieel voor digitale vertegenwoordiging wordt steeds groter”.