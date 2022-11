Eerste concept-standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving gepubliceerd

De Efrag, het Europese adviesorgaan voor accountancyregelgeving, heeft de eerste concept-European Sustainability Reporting Standards (ESRS) gepubliceerd. Die bepalen hoe en over welke onderwerpen ondernemingen moeten rapporteren onder de aankomende Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), de Europese richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving.

Het concept wordt getoetst door het Europees Parlement en de Europese Commissie; naar verwachting worden de ESRS-standaarden in de eerste helft van komend jaar goedgekeurd. Het concept betreft de eerste set standaarden. Onderwerpen zijn daarin algemene eisen en algemene informatie over de te openbaren gegevens. Verder gaan de standaarden in op onderwerpen als klimaatverandering, vervuiling, waterbronnen, biodiversiteit en circulariteit, naast sociale aspecten als de impact op het eigen personeel, werknemers in de (productie)keten en klanten. De volgende set wordt in 2023 geconsulteerd en bestaat uit sectorstandaarden en standaarden voor mkb-ondernemingen. Onder de sectoren die eigen standaarden krijgen, zijn bijvoorbeeld de landbouw, de mijnbouw, de olie- en gasindustrie, transport en de textielindustrie.

Grote OOB’s het eerst aan de beurt

Onder de CSRD moeten ondernemingen gaan rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties in het bestuursverslag. De rapportageverplichting gaat met ingang van boekjaar 2024 gelden voor OOB-organisaties met meer dan vijfhonderd medewerkers. Het jaar erna worden ook andere grote ondernemingen aan de plicht onderworpen. In 2026 id het de beurt aan beursgenoteerde mkb-ondernemingen en met ingang van boekjaar 2028 moeten ook alle niet-EU-ondernemingen met een omzet op de Europese markt groter dan € 150 miljoen rapporteren volgens de CSRD.