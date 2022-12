Mijn afscheid als hoofdredacteur

Hoofdredacteur Wilbert Geijtenbeek blikt terug op de mijlpalen van zijn tijd bij Accountancy Vanmorgen. ‘Ik ben een beetje verliefd geworden op de beroepsgroep.’ Een afscheid in 4 harde cijfers.

Mijn hoofdredacteurschap begon in 2020, toen ik werd gepolst door oprichter Marjolijn Margadant. Ik heb er geen moment over hoeven twijfelen. Ik kreeg de vrijheid om te netwerken onder accountants. En ik kon al mijn journalistieke voorkeursbezigheden voor dit platform ontplooien: lijstjes rangschikken, bladen maken, in de cijfers spitten en de nodige kritische belletjes plegen. Dat alles deed ik samen met de door mijn voorganger Frans Heitling al jaren in het vakgebied ingewerkte redactie, die bestaat uit Misha Hofland, Rob van de Laar en Rutger Vahl. Dat zeer capabele team zal vanaf januari worden geleid door de eveneens zeer capabele Anja van Hout.

Daarom blik ik in dit artikel graag terug op deze periode. Ik doe dat aan de hand van vier – hoe kan het anders? – harde cijfers, die elk een eigen verhaal over mijn tijd bij Accountancy Vanmorgen vertegenwoordigen.

3 FD’tjes

Afgelopen jaren is Accountancy Vanmorgen bekend komen te staan als een redactie van nieuwsjagers. Daarvoor hebben we complimenten ontvangen, maar ook kritiek. Zo kreeg ik wel eens te horen dat de dosering venijn in mijn pen ook wel wat lager mag. Dat laatste vind ik goedbeschouwd ook een compliment. De kracht van Accountancy Vanmorgen ligt namelijk in de journalistieke onafhankelijkheid van zijn redactie. Op de redacties van landelijke kranten – het Financieele Dagblad uitgezonderd – is nauwelijks aandacht voor accountantskantoren die kleiner zijn dan de Grote Vier. Als Accountancy Vanmorgen de kritische vragen aan MKB-kantoren niet stelt, wie zal ze dan stellen?

Andersom geldt bovendien: als wij de keurmeesters die de beslissers van kleinere en middelgrote accountantskantoren zijn, met onze verslaglegging scherp houden, dan dragen we op lange termijn bij aan de gezondheid en goede naam van het vak. Onze redactie heeft, die visie indachtig, afgelopen jaren grotere primeurs over de minder grote kantoren voortgebracht, waarmee we de sociale media hebben verzadigd, en de krantenkolommen hebben gehaald. De persoonlijke tombstones van onze redactie waar ik trots op ben, zijn deze drie ‘FD’tjes’: dit nieuwsbericht, deze Bartjens, en deze column van Marcel Pheijffer.

10 tot-mij-wendde-zichjes

Een andere verfrissende uitdaging waar hoofdredacteuren van platforms als de onze mee te maken krijgen, zijn mails van advocaten. In mijn periode bij Accountancy Vanmorgen waren opgeteld tien ‘tot-mij-wendde-zichjes’ aan mij geadresseerd. Die waren nogal eens cholerisch van toon, stellig van eis, dwingend van ultimatum en getuigden soms van onbekendheid met het fenomeen persvrijheid. Het meest voorkomende verwijt? Dat wij namen van veroordeelde rechtspersonen noemden op onze website. Denk aan een Beverwijks belwinkeltje waarvan de vennootschappelijke naam in een strafrechtelijk vonnis als betrokkene stond vermeld, hetgeen wij op onze site keurig hadden geciteerd. Dat het iedereen vrijstaat om te citeren uit een oorspronkelijke bron, heb ik vaker dan eens aan een advocaat moeten uitleggen.

Eén keer zag ik in zo’n advocatenbriefje een interessante publicatie voor accountants, alle keren heb ik inhoudelijk gereageerd op de grieven. Me dunkt dat accountants hetzelfde zouden doen: tegen wie powerplay speelt, is niets zo effectief als een grondig inhoudelijk pareren van alle verwijten. Ook daarin heb ik sympathie voor de accountant gekregen. Geen van de tien in de pen geklommen raadsmannen beet overigens procedureel door.

50 accountantskantoren

Ik heb een obsessie met ranglijsten. Dat zit in mijn systeem sinds ik journalistiek ben gedrild bij de zakenglossy Quote. Ons meest recente magazine draait niet voor niets om onze Accountancy Vanmorgen Top 50. Ik geniet van de invloed die de uitbreiding van de jaarlijkse top 30 van accountantskantoren tot de AV-Top 50 heef gehad op de markt.

Met die ranglijst heeft ons platform, dankzij het rekenwerk van redacteur Misha Hofland en marktkenner Arjen Schutte van Full Finance, het MBK-accountantskantoor bijvoorbeeld een podium gegeven waarop het zichzelf aan de wereld kan tonen. Dat heeft menig accountantskantoor een groter zelfvertrouwen gegeven. Dat valt weer te merken aan de vele jaarverslagen en vacatureteksten waarin de kantoren trots hun actuele positie in onze ranglijst melden. Accountancy Vanmorgen heeft zo impact op de financiële sector. Die reikt verder dan de accountancy: wie in de ranglijst prijkt, wordt vroeg of laat gebeld door investeringsfirma’s, corporate-financebureaus en andere jagers in de fusie- en overnamemarkt. En natuurlijk door recruiters…

148 pagina’s

Met dat podium tot de wereld doel ik overigens op de galerij van portretten die in onze magazines prijken. Daarvoor is Accountancy Vanmorgen journalistiek gaan samenwerken met accountantskantoren. Dat was best spannend, want de redactie moet onafhankelijk kritisch kunnen schrijven over kantoren (zie hierboven waarom), ook als ze adverteerder zijn. Toen ons papieren magazine in 2021 nieuw leven werd ingeblazen, deden we dat met het format van door accountantskantoren gesponsorde werkgeversportretten. Die publiceerden we voor het eerst in ons AV-Top50-magazine van vorig jaar. Professionele journalisten schreven de portretten, waarvoor de kantoren weliswaar betaalden, maar die wel in insteek, inhoudelijkheid en stijl voldoen aan de eisen die Accountancy Vanmorgen aan journalistieke artikelen stelt. Kortom, intelligente hybride kopij, waarmee we onze lezer serieus nemen.

Althans, of dat geslaagd is, mag de lezer zelf beoordelen. Ik ben er hoe dan ook trots op dat in ons meest recente magazines liefst 33 accountantskantoren zich lieten portretteren. En ik ben er blij mee dat we nog altijd even onafhankelijk kunnen schrijven over deze sponsoren. De opbrengsten maakten het voor ons mogelijk om een sterk journalistiek inhoudelijk en prachtig vormgegeven en geïllustreerd magazine – of beter: bookazine – van liefst 148 pagina’s te maken. Het is het dikste tijdschrift waar ik ooit bij betrokken ben geweest. Ik heb geweldig genoten van de samenwerking met onze art director Mieke Stegeman en mijn huidige opvolger Anja van Hout, met wie ik de magazines gezamenlijk samenstelde.

Geestverwantschap met de accountant

Voorafgaand aan mijn avontuur bij Accountancy Vanmorgen werd ik gewaarschuwd voor het gesloten karakter van de accountant. Ik heb de accountant echter leren kennen als een betrokken cijferprofessional, met een verantwoordelijk karakter, een puzzelende geest en een open houding. Ik voel een geestverwantschap, en ben eigenlijk een beetje verliefd geworden op de beroepsgroep en de bijbehorende producten, of het nu onderzoeken, verklaringen of jaarrekeningen zijn.

Ik heb er vertrouwen in dat mijn opvolger de missie van Accountancy Vanmorgen verder zal vormgeven. Zelf ga ik een boek schrijven, waarbij ik alles wat ik aan kennis en houding van accountants heb geleerd in de praktijk kan brengen. Mijn ambitie is om met het waargebeurde verhaal in mijn boek elke in financiële storytelling geïnteresseerde professional, en zeker de kritische accountant, te inspireren. Of dat gaat lukken, moet komend jaar blijken.

Ik blijf jullie volgen

Volgers van mijn LinkedIn-account vernemen vanzelf meer over deze plannen. In de tussentijd blijf ik daar en elders berichten over zaken die accountants aangaan.

Maar nu neem ik afscheid van dit podium. Het was een grote eer. Het ga jullie goed!